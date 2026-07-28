Incendio en el pozo Krem-1 termina con la vida en Veracruz

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Han transcurrido más de cuatro meses de la explosión del pozo Krem-1 en las Choapas, Veracruz y el desastre ambiental parece interminable.

UnoTV recorrió los potreros donde las osamentas de ganado aumentan. Las reses que se quedaron atrapadas continúan perdiendo la vida ante la falta de pasto y contaminación.



Hay sitios en este valle junto al Krem-1 que se han convertido en verdaderos cementerios, mientras la exigencia de los productores hacia Petróleos Mexicanos (Pemex) es saber cuál es el verdadero daño al ecosistema en las Choapas.

Del pozo dejó de salir fuego, pero ahora emana un gas que, de igual manera, afecta a todos los seres vivos en la zona.

La organización no gubernamental CartoCritica estima que se han quemado aproximadamente 252 millones de metros cúbicos de gas, dañado 270 hectáreas, e impactado a por lo menos 29 comunidades en Veracruz.

Por su parte, la Secretaría de Salud estatal informó que no hay reporte oficial de personas enfermas y ganado fallecido, además señaló que Pemex atiende a las comunidades.

Cada productor lleva el conteo de los pastizales perdidos y cuántas reses se le han muerto.

“Prácticamente todo está seco, primero eran pastizales bonitos, todo verde, los árboles no tienen hojas, todo está seco, y ahorita todo lo que logras ver es desierto… Aquí el dueño de este rancho ha reportado cerca de 29 cabezas perdidas”

Erick Campos Castellanos / productor afectado

Nadie sabe lo que respira ni el verdadero daño a la salud.

“Nos hemos enfermado mucho por el pozo, nos da alergia, vómito, de todo un poco”

Adán Castellanos / poblador afectado

“No hemos tenido reporte oficial, más lo que hay en redes sociales. Necesitamos sacar muestras, me han dicho no sabemos si es coincidencia las enfermedades, pero hemos estado monitoreando todas estas situaciones”

Mariela Hernández / secretaria de Salud, Veracruz

Las poblaciones cercanas continúan reportando daños en viviendas tras la caída de una capa de sal que expulsa el pozo Krem-1. Las horas pasan lentas mientras los trabajos de Pemex para que el pozo se apague por completo parecen no avanzar.

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