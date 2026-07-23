Congreso de Veracruz inicia proceso de desafuero contra dos alcaldes de Movimiento Ciudadano

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Congreso de Veracruz inició desafuero contra dos alcaldes. Foto: José Alor

El Congreso de Veracruz dio inicio al procedimiento de desafuero contra dos alcaldes de Movimiento Ciudadano, luego de recibir las solicitudes promovidas por la Fiscalía General del Estado (FGE) dentro de investigaciones penales que involucran a ambos funcionarios.

La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, Naomi Edith Gómez Santos, informó que los presidentes municipales ya fueron notificados y cuentan con un plazo de siete días para presentar por escrito su defensa o solicitar comparecer de manera presencial ante la Comisión Instructora.

“Ya se notificó a los alcaldes, los funcionarios tienen plazo de siete días para contestar lo que a su manera convenga a la comisión instructora”, señaló.

La legisladora agregó que el procedimiento se desarrolla conforme al debido proceso y será la Comisión Instructora la encargada de emitir el dictamen correspondiente.

Alcalde de Ixhuatlán del Sureste es investigado por caso relacionado con policías municipales

Uno de los procedimientos involucra a Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste, quien es investigado dentro de una carpeta relacionada con hechos ocurridos tras la detención del comandante de la Policía Municipal y otros tres elementos.

Los agentes fueron señalados por su presunta participación en el asesinato de la comunicadora Roxana Guzmán, ocurrido en el municipio de Nanchital.

Las autoridades ministeriales mantienen abierta la investigación para determinar las posibles responsabilidades derivadas de este caso.

Edil de Úrsulo Galván también enfrenta investigación

El segundo procedimiento corresponde a Bertín Bravo Montero, presidente municipal de Úrsulo Galván, quien es investigado por un caso relacionado con la presunta desaparición de un empresario y su escolta en ese municipio.

De acuerdo con el Congreso local, el avance del procedimiento de desafuero determinará si ambos alcaldes conservan el fuero constitucional o pueden ser sujetos al proceso penal correspondiente.

Asimismo, las autoridades legislativas señalaron que, dependiendo de la resolución, se analizará la posibilidad de que asuman funciones los suplentes o, en su caso, se instalen Consejos Municipales.

Movimiento Ciudadano pide que las investigaciones se apeguen a la ley

Tras conocerse el inicio de los procedimientos, Movimiento Ciudadano emitió un posicionamiento en el que pidió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz actuar con apego a la legalidad, autonomía e imparcialidad.

El partido también solicitó que las investigaciones se desarrollen sin que exista persecución política y reiteró que cualquier conducta delictiva debe investigarse y sancionarse conforme a derecho.

Hasta el momento, el Congreso de Veracruz mantiene abierto el procedimiento y será la Comisión Instructora la que determine si procede el desafuero de ambos alcaldes.

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