Cinco años después, Marlon Botas es declarado culpable por el feminicidio de Montse Bendimes; así fue el caso

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Marlon, feminicida de Montse Bendimes. Foto: X @FGE_Veracruz

Cinco años tuvieron que pasar para que Marlon fuera sentenciado por el feminicidio Montserrat Bendimes. La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó el fallo contra el hombre y reveló que será el próximo 16 de julio cuando se de a conocer los años de condena que tendrá que purgar en prisión.

𝗝𝘂𝘀𝘁𝗶𝗰𝗶𝗮 𝗲𝗻 𝗩𝗲𝗿𝗮𝗰𝗿𝘂𝘇: 𝗙𝗚𝗘 𝗹𝗼𝗴𝗿𝗮 𝗳𝗮𝗹𝗹𝗼 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗲𝗻𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮 𝗠𝗮𝗿𝗹𝗼𝗻 “𝗡” 𝗽𝗼𝗿 𝗲𝗹 𝗱𝗲𝗹𝗶𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗳𝗲𝗺𝗶𝗻𝗶𝗰𝗶𝗱𝗶𝗼. https://t.co/tWjk3eZVCu pic.twitter.com/oJ3zEP3buA — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) July 10, 2026

El caso del feminicidio de Montse generó indignación a nivel nacional en donde colectivos y activistas se sumaron a la exigencia de justicia de la familia y Uno TV te trae la cronología del asesinato de la joven de Veracruz.

Cronología del feminicidio de Montse Bendime

Agresión a Montse Bendime

El 17 de abril de 2021, Marlon atacó a Montse, su entonces novia, en su casa en la 𝗰𝗼𝗹𝗼𝗻𝗶𝗮 𝗖𝗮𝘀𝗮𝘀 𝗧𝗮𝗺𝘀𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗺𝘂𝗻𝗶𝗰𝗶𝗽𝗶𝗼 𝗱𝗲 𝗕𝗼𝗰𝗮 𝗱𝗲𝗹 𝗥𝗶́𝗼, Veracruz. Producto de la agresión, la joven de20 años presentó heridas graves que la mantuvieron en el hospital por varios días.

Marlon Botas causó en Montse traumatismo craneoencefálico, además de fracturas en el cuello y brazo, según reportes.

Médicos declaran muerte de Montse

El 23 de abril, a varios días de su ingreso, personal médico del hospital en Boca del Río, Veracruz, diagnosticaron la muerte cerebral de la joven tras la agresión de la que fue objeto a manos de Marlon Botas.

Marlon prófugo de la justicia

Tras la agresión a Montse, Marlon desapareció por unos meses mientras era buscado por las autoridades de Veracruz. Por un año, Marlon estuvo prófugo de la justicia.

En la búsqueda del hoy condenado por el feminicidio Montse Bendime, autoridades catearon la casa de su abuela en Mérida, Yucatán. Lo que alimentó la indignación de la sociedad pues la familia del agresor buscó, por todos los medios, encubrir el delito.

Detención de Marlon Botas

El 3 de junio de 2022, a través de su cuenta de X, la fiscalía de Veracruz confirmó la detención de Marlon Botas. La dependencia destacó que se dio tras el cateo a la casa de su abuela.

Policía ministerial detiene a Marlon “N” tras cateo en la casa de su abuela en Mérida, Yucatán

La Fiscalía General del Estado, encabezada por Verónica Hernández Giadáns informa, que elementos de la Policía Ministerial cumplimentaron orden de aprehensión en contra de Marlon “N”, pic.twitter.com/qlMgjQQqkC — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) June 3, 2022

Sin embargo, reportes señalan que se habría entregado en las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

Después de la captura, la imagen de Marlon causó indignación pues el joven aparecía sonriendo en algunas imágenes.

3 de junio de 2022 – Marlon se entrega en la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Xalapa tras más de un año prófugo. Fue presentado en la audiencia inicial ese mismo día, donde compañeros de prensa capturaron las imágenes de él sonriendo y guiñándole el ojo a una reportera. pic.twitter.com/0fgiTtmDGZ — Las brujas del mar (@brujasdelmar) July 4, 2023

Familiares y activistas exigieron justicia por Montse

Mientras las autoridades buscaban a Marlon Botas, familiares de Montse y activistas exigieron justicia por el feminicidio de la joven en Veracruz.

Además, señalaron a los padres de encubrirlo.

Procesan a los padres de Marlon por encubrimiento

Tras agredir a Montse, Marlon llamó a sus padres Jorge y Diana quienes la llevaron a un hospital y luego ayudaron a su hijo a huir. Por ello, autoridades los procesaron por omisión de auxilio, un delito menor que les permitió obtener su libertad comprometiéndose a varias acciones impuestas por el juez.

El 23/abril se cumple un año del feminicidio de Monserrat Bendimes, #MarlonBotas sigue prófugo, pese a que sus padres, cómplices, José Ignacio y Diana Elizabeth están en penales de Tuxpan y Coatzacoalcos, se niegan a delatar a su hijo asesino#JusticiaparaMonse#Veracruz pic.twitter.com/wgp5asF4BT — México en Tendencia (@pauvalpa) April 15, 2022

Celebran sentencia contra Marlon

Luego de un proceso que la familia y defensa de Marlon Botas alargó mediante recursos legales, las autoridades encontraron culpable al sujeto. El fallo fue celebrado por colectivos, activistas y familiares de Montse.

A través de su cuenta de Facebook, Luis Bendimes publicó:

“Tarde, pero llegó la justicia”

La colectiva feminista, “Las brujas del mar” reaccionó tras el fallo de las autoridades.

Se les acabaron las cínicas sonrisas, ojalá con la sentencia condenatoria de Marlon sientan aunque sea la mitad del dolor que le han causado a la familia Bendimes Roldán. Psicópatas asesinos, ni su dinero ni su influencia pudieron contra la verdad y la justicia. pic.twitter.com/zRaDZhSSJY — Las brujas del mar (@brujasdelmar) July 10, 2026

El feminicidio de Montserrat Bendimes que impulso una ley en su nombre

El feminicidio de Montse y las acciones de la familia de Marlon impulsaron la ley Monse que buscaba castigar a familiares que ayuden a huir a los agresores imponiendo penas mayores a quienes incurran en ello.

La reforma de ley ya fue aceptada en varios estados, incluida la Ciudad de México.

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