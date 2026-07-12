De milagro: camioneta sube a banqueta y casi arrolla a familia; ve el video

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Camioneta sube banqueta y casi atropella a familia. Foto: Getty Images

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video en el que se puede ver cómo una camioneta sube una banqueta y conduce a gran velocidad, por lo que casi atropella a toda una familia en calles del estado de Veracruz.

Captan a una camioneta que sube una banqueta y casi atropella a una familia

Usuarios y medios de comunicación han empezado a compartir un video en el que se puede observar como el conductor de una camioneta blanca sube una banqueta y conduce a gran velocidad.

Esto ocurrió en la colonia El Naranjito de Cosoleacaque, luego de que un automovilista se subiera a la banqueta y estuviera a punto de atropellar a una familia. @Antoniohidalgmx pic.twitter.com/qzC46ulxcF — Jorge Faibre Álvarez (@JorgeFaibre) July 12, 2026

A la vez, en el video, se ve que al otro extremo de la banqueta, una familia de cuatro integrantes, una pareja y sus dos hijos menores de edad, caminan en dirección a la camioneta, sin percatarse que se dirige a ellos rápidamente.

Uno de los niños, el más pequeño, camina al frente y se salva de ser atropellado porque el padre se da cuenta de la camioneta, lo carga y la esquiva; mientras que la madre y la niña bajan de la banqueta para evitar el vehículo.

El padre resbaló y cayó en la acera, pero con el niño en brazos, salvándose ambos de ser atropellados.

Al final del video, se puede ver cómo vecinos y personas que pasaban por ahí, se acercan a la familia para auxiliarlos. A pesar de la velocidad con la que viajaba la camioneta sobre la banqueta, los padres y los niños resultaron ilesos, quedando solamente en un susto.

¿Dónde pasó este accidente?

Según algunos reportes, este accidente ocurrió en la calle 6 de la localidad de El Naranjito, en el municipio de Cosoleacaque, en el estado de Veracruz.

De acuerdo con algunas versiones de medios locales, este incidente se dio porque el conductor de la camioneta intentaba estacionarse, pero perdió el control del vehículo y empezó a avanzar rápidamente.

Hasta el momento, no hay mayor información de estos hechos, ni tampoco reportes oficiales de las autoridades locales y estatales sobre algún detenido.

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