Lluvias exhiben daños en desarrollo de Vivienda para el Bienestar en Veracruz; Infonavit descarta afectaciones

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Vivienda para el Bienetar en Veracruz. Foto: Infonavit

Las intensas lluvias registradas durante la madrugada del 7 de julio dejaron severos daños en uno de los desarrollos del programa federal Vivienda para el Bienestar en el puerto de Veracruz, donde el pavimento colapsó, banquetas se fracturaron y parte de la infraestructura de servicios resultó afectada.

Al amanecer, el panorama era de destrucción: calles cubiertas de lodo, concreto desprendido, vialidades con hundimientos y daños en instalaciones de agua potable y electricidad frente al conjunto habitacional Bosques de Río Medio.

🏠 Habitantes del fraccionamiento Bosques de Río Medio, en Veracruz, reportaron afectaciones tras las lluvias de esta madrugada en las Viviendas para el Bienestar, inauguradas este año por la presidenta Claudia Sheinbaum. 👇🚨 pic.twitter.com/MxTuNth0X4 — e-veracruz.mx (@econsulta_ver) July 8, 2026

Este desarrollo fue presentado por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) como un ejemplo del nuevo modelo de vivienda social impulsado por el Gobierno federal. Durante su entrega, el organismo destacó una nueva etapa “sin corrupción” y aseguró que el proyecto representaba un cambio respecto a los esquemas habitacionales del pasado.

Sin embargo, apenas seis meses después de la entrega de viviendas, una parte del desarrollo registró afectaciones visibles tras las lluvias, con grietas, banquetas destruidas y vialidades dañadas.

Fuertes lluvias provocan deslave y daños estructurales en el complejo "Viviendas para el Bienestar" en Bosques de Río Medio, Veracruz. 🌧️



🛑 Reportan colapso de banquetas, guarniciones y vialidades; instalaciones subterráneas quedaron expuestas.



Hay afectaciones en 4 edificios… pic.twitter.com/XksS0a7Xfn — Noticias Énfasis (@enfasisnoticias) July 8, 2026

Las imágenes del sitio comenzaron a circular en redes sociales, donde usuarios cuestionaron las condiciones de la obra y la resistencia de la infraestructura ante las precipitaciones.

Infonavit aclara daños en desarrollo de Viviendas del Bienestar

Horas más tarde, el Infonavit emitió una postura en la que aclaró que el área afectada corresponde a una zona que aún se encuentra en proceso de construcción, por lo que los edificios ubicados en ese sector todavía no estaban habitados.

“Es importante precisar que el incidente ocurrió exclusivamente en un área que aún se encuentra en proceso de construcción y que no forma parte de viviendas entregadas y por la misma razón no están habitadas, por lo que en ningún momento representó riesgo para las y los derechohabientes”, Infonavit.

Supervisamos trabajos de limpieza y reposición de frente de obra del fraccionamiento Bosques de Río Medio en Veracruz.



La zona involucrada corresponde a un área que se encuentra en proceso de construcción y en la que permanecía pendiente el colado de un tramo de banquetas y… pic.twitter.com/abhAVbuyGa — Infonavit (@Infonavit) July 8, 2026

El organismo no informó si los daños comprometen el avance de la obra ni detalló cuándo serán reparadas las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

Las autoridades tampoco han reportado personas lesionadas, mientras continúan las labores para evaluar los daños y restablecer las condiciones en la zona afectada.

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