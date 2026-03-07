¡Otra vez! Pozo Krem 1 se incendia en Las Choapas por segundo día consecutivo; Pemex explica

GENERANDO AUDIO...

Pozo Krem 1 se incendia nuevamente; Pemex explica. Foto: UnoTV

El pozo petrolero KREM-1, ubicado en la zona rural del municipio de Las Choapas, al sur del estado de Veracruz, volvió a incendiarse este viernes, generando explosiones que movilizaron a corporaciones de emergencia.

El pozo se localiza en la localidad Ignacio López Rayón, donde autoridades advirtieron que podría ser necesaria la evacuación de comunidades cercanas, debido a la caída de sedimentos generados por el siniestro que podrían representar un riesgo para la población.

Al sitio arribaron elementos de Protección Civil y Bomberos, quienes acordonaron la zona para evaluar la situación y atender el incidente.

Pemex atendió incendio tras fuga de gas

A través de un comunicado, Pemex informó que continúa atendiendo el incidente. La empresa detalló que durante las actividades de perforación se presentó un flujo de hidrocarburos hacia el pozo, por lo que se procedió a cerrarlo y canalizar el flujo hacia el sistema del quemador, conforme a los protocolos de seguridad.

Sin embargo, también se detectó una fuga de gas en las conexiones superficiales de control, por lo que durante el día se realizaron trabajos para contenerla.

Según la petrolera, alrededor de las 18:00 horas se registró la ignición del gas acumulado en la base del equipo de perforación. Por ello, se provocó el incendio.

Sin lesionados, ni riesgo para la población

Pemex aseguró que la situación se encuentra bajo atención de personal especializado y que no representa riesgo para la población cercana. En el lugar permanece personal técnico y brigadas contra incendio de Pemex, quienes continúan con las labores para controlar el incidente y evitar daños mayores.

Asimismo, indicó que el personal que se encontraba en el sitio fue evacuado de manera preventiva, sin reporte de personas lesionadas.

Pozo se incendió un día antes

El día de ayer, jueves 5 de marzo, Pemex informó que se controló una fuga en el cabezal del pozo exploratorio KREM 1. El incendio ocurrió en el ejido Constitución, zona rural del municipio de Las Choapas, Veracruz.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.