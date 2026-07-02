Incendio del pozo Krem-1 en Las Choapas, Veracruz, podría extenderse hasta por un año

GENERANDO AUDIO...

Incendio en el pozo Krem-1. Foto: José Manuel Alor

Ante las crecientes protestas de comunidades rurales del municipio de Las Choapas, al sur de Veracruz, por el incendio del pozo Krem-1, se ha informado que el fuego dentro del petrolero podría extenderse todo un año pese a los trabajos que realiza Petróleos Mexicanos (Pemex).

Incendio del pozo Krem-1 podría extenderse hasta por un año

Hasta el momento no se ha presentado un análisis real de las afectaciones por el incendio del Krem-1, pero se reportan animales muertos, hectáreas de terrenos afectados por una neblina blanca, arroyos contaminados y secos, problemas de salud en pobladores, hortalizas dañadas y más.

El alcalde de Las Choapas, José Uribe, indicó que exigió a Pemex que le informará la realidad del incendio y el tiempo que permanecerá el fuego, afirmando que será un año el sofocamiento final, además de indicar que la orografía de la zona es uno de los principales retos.

Señaló que personal de Pemex se encuentra trabajando y buscando las alternativas para la remediación del incendio, pero ha sido lento.

Se prevé que lleguen funcionarios federales para dialogar con los agentes municipales de más de 10 ejidos que habitan alrededor del pozo para explicar los trabajos de sofocamiento que están realizando y brindar fechas del sofocamiento.

Es necesario que pronto se brinde un informe real de afectaciones mientras se busca el pago de daños y remediación del ecosistema afectado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.