A 100 días del incendio del pozo Krem-1, pobladores protestan en edificio de Pemex en Veracruz

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En Veracruz, protestan pobladores en edificio de Pemex. Foto: José Manuel Alor

En Coatzacoalcos, Veracruz, pobladores del ejido Constitución Mexicana protestaron en el edificio Inteligente de Pemex (Petróleos Mexicanos) para exigir claridad e información de los trabajos que realiza para sofocar el incendio del pozo Krem-1, a más de 100 días de la contingencia en la zona rural de Las Choapas.

¿Cuántos ejidos están afectados?

Los ciudadanos aseguran que 36 ejidos son los afectados; el ganado se está muriendo; los árboles se han quemados por los gases en el ambiente; las milpas no llegan a su edad de producción y denuncian el secuestro de sus caminos al no poder acceder a sus ranchos.

“Se nos destruyeron todos los terrenos de sal. El ganado está quemándose. No nos informan nada; nos hemos acercado y no nos informan; nos dan la espalda. Nuestros caminos están secuestrados porque no nos dejan pasar por nuestros terrenos”, dijo un poblador afectado del ejido Constitución Mexicana.

Solicitan a Petróleos Mexicanos (Pemex) información exacta de los trabajos que realizan en el campo petrolero, pues indican que les cierran las puertas al momento de pedir audiencias.

El pozo Krem-1 mantiene quema de gas constante en las inmediaciones de los ejidos afectados, y ya pasaron las dos semanas en las que habían indicado en la mañanera de la presidenta de México que se sofocaría el incendio.

Los pobladores señalaron que han estado pacientes sin movilizaciones en la zona sur, pero el humo y los gases están afectando a miles de personas en la frontera con Chiapas.

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