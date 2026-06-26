Familia de Roxana Guzmán desmiente que la periodista haya sido localizada y pide no difundir información falsa

GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV

La familia de la periodista Roxana Guzmán Ramírez informó que, hasta este 26 de junio, las autoridades no le han confirmado su localización, por lo que pidió a medios de comunicación y usuarios de redes sociales evitar difundir información no verificada sobre el caso.

A través de un comunicado, los familiares señalaron que mantienen la esperanza de encontrar con vida a la directora del portal Pulso Informativo, quien fue privada de la libertad a principios de junio en Nanchital, Veracruz.

Fotos: Uno TV

Familia de Roxana Guzmán pide no difundir información sin confirmar

En el documento, la familia aclaró cuatro puntos sobre la investigación:

No existe confirmación oficial de que Roxana Guzmán haya sido localizada

de que haya sido localizada Tiene conocimiento de la detención de presuntos implicados , pero dejará que las autoridades continúen con las investigaciones

, pero dejará que las autoridades continúen con las investigaciones Mantiene la esperanza de que la periodista sea encontrada

Permanece en comunicación con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General del Estado de Veracruz

Además, hicieron un llamado a reporteros y medios para informar con responsabilidad y evitar versiones que puedan afectar a sus seres queridos.

“Pedimos de manera muy atenta y respetuosa a reporteros y medios de comunicación que sean responsables a la hora de informar, para que no nos afecten como familia”, expresaron en el comunicado.

¿Qué ocurrió con Roxana Guzmán?

Roxana Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo, fue privada de la libertad el 2 de junio en el municipio de Nanchital, Veracruz.

De acuerdo con los reportes, un grupo de hombres armados ingresó a su domicilio y se la llevó por la fuerza. El hecho quedó registrado en un video difundido posteriormente, en el que se observa a varios sujetos encapuchados y con armas largas irrumpiendo en la vivienda.

Hasta el momento, las autoridades mantienen abierta la investigación. La familia reiteró que continuará colaborando con las fiscalías y pidió esperar únicamente información oficial sobre el avance del caso.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.