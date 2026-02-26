Julio Alberto Castillo Rodríguez, el posible sucesor del “Mencho”, según EE. UU.

GENERANDO AUDIO...

Julio Alberto asumiría el liderazgo del CJNG. Foto: Departamento del Tesoro

El Departamento del Tesoro de EE. UU. señaló a Julio Alberto Castillo Rodríguez como posible sucesor de Rubén Oseguera Cervantes, el “Mencho“, quien fue abatido el pasado domingo 22 de febrero durante un operativo encabezado por el Ejército mexicano en Jalisco.

El 18 de junio del año pasado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un comunicado en el que explicó que aplicó sanciones bajo órdenes ejecutivas contra terrorismo y narcotráfico a integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿Quién es Julio Alberto Castillo Rodríguez?

En el mismo comunicado, se hablaba de Julio Alberto Castillo Rodríguez, un alto miembro del CJNG y yerno del “Mencho”, pues estaría casado con una de sus hijas.

Por ello, las autoridades lo consideraban un posible sucesor dentro de la estructura del grupo criminal.

Castillo Rodríguez, cuyo alias sería, presuntamente, el “Chorro”, tendría amplia influencia en el puerto de Manzanillo, Colima, lo que habría facilitado la adquisición por parte del CJNG de precursores químicos utilizados para la fabricación de fentanilo y otras drogas ilícitas que se trafican a Estados Unidos.

¿Qué es el Cártel Jalisco Nueva Generación?

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, es una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México. Se dedica principalmente al tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas hacia Estados Unidos y otros países del mundo.

El CJNG surgió en 2010 tras separarse del Cártel de Sinaloa. Desde 2018 ha expandido su presencia en distintos estados del país y, para 2025, es considerado su principal rival. El grupo tiene una estructura jerárquica: líderes regionales controlan las operaciones diarias y responden directamente a la dirigencia central.

Además, opera bajo un modelo tipo “franquicia”. Es decir, pequeños grupos criminales locales se alinean con el CJNG y trabajan bajo su nombre en distintas regiones.

¿Dónde opera el CJNG?

Tiene presencia en gran parte de México, con bastiones en:

Jalisco

Nayarit

Colima

Se estima que cuenta con entre 15 mil y 20 mil integrantes y genera miles de millones de dólares al año. Sus principales actividades son:

Tráfico de drogas a EE. UU., Canadá y Europa

Control del Puerto de Manzanillo para importar químicos

Extorsión

Robo de combustible

Secuestro

Tala y minería ilegal

Tráfico de migrantes

Fraudes turísticos

El CJNG es conocido por usar violencia extrema. Ha realizado ejecuciones públicas, ataques contra policías y funcionarios, y difusión de mensajes intimidatorios en redes sociales.