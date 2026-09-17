Localizan cuerpo calcinado de obrero en pozo de sal y fallece otro por quemaduras tras explosión en Veracruz

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Localizan a obrero calcinado tras explosión en Veracruz. Foto: José Alor

Tras la explosión de la planta de sal en Jáltipan, Veracruz, se confirmó la muerte de dos obreros que laboraban al momento del siniestro; uno fue localizado calcinado al interior de la planta y otro falleció en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Orizaba.

Localizan a obrero calcinado tras explosión en planta de Veracruz

Familiares de Jesús Cadena Ramos confirmaron en redes sociales que el obrero fue localizado calcinado al interior de la planta de Veracruz, quien permanecía desaparecido desde el pasado lunes cuando, por trabajos de mantenimiento, se originó el fuego y las explosiones, perdiendo la vida inmediatamente mientras sus compañeros lograron huir del sitio.

Jesús Cadena era originario de Tabasco y trabajaba para una compañía que prestaba sus servicios para PMV minera en el sur de Veracruz.

Otro trabajador murió por quemaduras

Por otra parte, también se informó que el trabajador Abelardo Ortiz Solís falleció en un hospital del IMSS, en Orizaba, tras no soportar las quemaduras.

Él fue trasladado en la camioneta del alcalde y entró caminando al hospital COPLAMAR, ubicado en la colonia Deportiva del municipio de Jáltipan, y posteriormente fue llevado a Orizaba, donde perdió la vida el miércoles 16 de septiembre.

Suspenden clases en escuelas evacuadas

Protección Civil del municipio de Jáltipan informó que este jueves hubo suspensión de clases en las escuelas de las comunidades que fueron evacuadas debido al accidente registrado en la planta de sal, como medida preventiva.

La medida también aplica para la Escuela Primaria Panamericana, donde se encuentra instalado el centro de operaciones de las corporaciones de emergencia, así como para la Escuela Primaria Juan Escutia, ubicada en la colonia Rafael Murillo Vidal, la cual fue habilitada como albergue.

El resto de los planteles educativos del municipio continuará con sus actividades de manera normal.

Las dos muertes de los obreros se suman a tres víctimas más que había reportado anteriormente la Secretaría de Protección Civil de Veracruz.

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