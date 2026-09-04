Asesinan a Zenyazen Escobar García, diputado de Morena en Veracruz

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Zenyazen Escobar García. Foto: José Manuel Alor

Zenyazen Escobar García, diputado federal de Morena por Veracruz, fue asesinado de un disparo la mañana de este viernes en la comunidad La Gloria, en la zona de Cardel, en el estado de Veracruz. Hasta el momento, se desconoce el móvil del crimen.

¿Qué pasó con Zenyazen Escobar García?

De acuerdo con los primeros reportes, el legislador fue localizado sin signos vitales en la zona centro de Veracruz. Elementos de las Policías municipal y estatal acudieron al sitio como primeros respondientes y realizaron el acordonamiento del perímetro para preservar la escena del crimen.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación para esclarecer el asesinato y determinar quiénes fueron los responsables.

Hasta ahora, las autoridades no han informado el móvil del ataque.

¿Quién era Zenyazen Escobar García?

Zenyazen Escobar García, originario del municipio de Río Blanco, Veracruz, tuvo una trayectoria política y sindical vinculada al sector educativo.

Militante de Morena, fue diputado local en el Congreso de Veracruz y posteriormente se desempeñó como secretario de Educación de Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Actualmente, ocupaba un escaño como diputado federal.

La investigación continúa para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el homicidio y determinar el móvil del ataque.

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