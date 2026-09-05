“No fue atentado”: Gobierno de Veracruz sobre muerte de diputado Zenyazen Escobar

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Zenayen Escobar fue hallado muerto en su camioneta. Foto: José Manuel Alor

La muerte del diputado federal veracruzano Zenyazen Escobar García no presenta, hasta el momento, indicios de un atentado directo, aseguró el secretario de Gobierno de Veracruz, Ricardo Ahued Bardahuil, tras el hallazgo del legislador sin vida en la comunidad de La Gloria, municipio de Puente Nacional.

De acuerdo con el funcionario, los primeros reportes indican que el vehículo donde fue localizado el diputado no presenta daños que permitan concluir que se trató de una agresión directa contra la unidad.

Dice el secretario de gobierno de @rocionahle que el diputado federal de Morena, Zenyazen Escobar no fue “atentado” sino un “fallecimiento por arma de fuego”.



De los autores de que la maestra Irma Hernández no murió por la mafia, sino de un infarto. pic.twitter.com/GfAou7QBR6 — Jorge García Orozco (@jorgegogdl) September 4, 2026

“No fue atentado”, sostiene el Gobierno estatal

Ricardo Ahued informó que la información preliminar apunta a una muerte provocada por un arma de fuego, aunque evitó abundar en detalles al señalar que las investigaciones ya están en manos de las autoridades ministeriales.

“No fue atentado porque el carro estaba a un lado, no se nota que haya sido mayor agresión al vehículo; en este momento nos notifican que es un lamentable fallecimiento por un arma de fuego donde no podemos ampliar información que no sea la FGE y ahora la FGR”.

De acuerdo con los primeros reportes, el legislador presentaba una herida por arma de fuego y una pistola fue localizada dentro del vehículo.

La FGR atraerá la investigación

Horas después del hallazgo, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que asumirá la investigación debido a que la víctima era un servidor público federal.

La fiscal general de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, indicó que peritos, policías ministeriales y fiscales realizaron las primeras diligencias en el sitio donde fue localizado el diputado.

“Peritos, fiscales y policía ministerial están integrando la carpeta de investigación. Solo les puedo confirmar el deceso en un punto que le llaman La Gloria; la víctima es un diputado”.

Fue secretario de Educación y diputado federal

Zenyazen Escobar se desempeñaba actualmente como diputado federal y anteriormente ocupó la titularidad de la Secretaría de Educación de Veracruz durante el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez.

Tras conocerse su muerte, distintas figuras políticas expresaron condolencias, entre ellas el propio exgobernador, quien publicó mensajes de despedida en redes sociales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una hipótesis definitiva sobre las circunstancias de la muerte del legislador.

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