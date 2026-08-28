Viviendas Conavi en Veracruz: costarán 358 mil pesos con subsidio de hasta 280 mil

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images

Las Viviendas para el Bienestar de Conavi en Veracruz tendrán un valor aproximado de 628 mil pesos, pero las personas que resulten beneficiarias podrán acceder a un subsidio de hasta 280 mil pesos, por lo que el monto a cubrir sería de alrededor de 358 mil pesos, de acuerdo con información de la Comisión Nacional de Vivienda.

El financiamiento podrá establecerse a 10, 20 o hasta 30 años, mientras que el pago mensual deberá mantenerse por debajo de una tercera parte de los ingresos de la persona beneficiaria. La estimación proporcionada por autoridades de Conavi apunta a mensualidades de hasta mil 800 pesos.

Actualmente, el registro para el programa Vivienda para el Bienestar se encuentra abierto en el estado de Veracruz, donde se habilitaron módulos para recibir las solicitudes de las personas interesadas.

¿Cuánto costarán las casas de Conavi en Veracruz?

Las viviendas tendrán un valor comercial estimado de 628 mil pesos. Sin embargo, quienes cumplan con los requisitos y sean seleccionados como beneficiarios podrán recibir un subsidio de hasta 280 mil pesos.

Con esta reducción, el monto restante sería de aproximadamente 358 mil pesos.

El esquema contempla diferentes plazos de financiamiento, de acuerdo con la capacidad de pago de cada beneficiario:

10 años

20 años

30 años

Uno de los criterios establecidos es que el pago mensual no represente más de una tercera parte del ingreso de la persona beneficiaria. Bajo este esquema, la mensualidad máxima estimada sería de alrededor de mil 800 pesos

¿Quiénes pueden solicitar una vivienda Conavi?

Para participar en el registro de Vivienda para el Bienestar, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones relacionadas con su situación habitacional y sus ingresos.

Entre los requisitos se encuentran:

No contar con una vivienda propia

No tener un crédito de vivienda de Infonavit, Fovissste u otra institución

Percibir ingresos mensuales menores a 17 mil 800 pesos

Presentar identificación oficial con fotografía

Entregar CURP de la persona solicitante y de sus dependientes económicos

Presentar comprobante de domicilio

Contar con comprobante de ingresos

En caso de matrimonio o concubinato, entregar también la documentación de la pareja

Si algún integrante del hogar tiene una discapacidad permanente, presentar un certificado médico expedido por una institución pública

¿Qué documentos se necesitan para el registro Conavi?

Las personas interesadas deben acudir a los módulos correspondientes con los documentos originales y una copia de cada uno de los requisitos solicitados.

Entre la documentación se encuentran la identificación oficial, CURP, comprobantes de domicilio e ingresos y, cuando corresponda, los documentos de la pareja o el certificado médico por discapacidad permanente.

El registro se realiza de manera presencial en los módulos habilitados por Conavi en Veracruz.

¿Dónde hacer el registro para Vivienda para el Bienestar?

La convocatoria referida contempla módulos de atención instalados en Veracruz para recibir las solicitudes de quienes buscan acceder a una de las viviendas.

La ubicación y los horarios de atención pueden consultarse en el portal oficial de Conavi, donde se encuentra el listado de módulos disponibles.

Es importante considerar que cumplir con los requisitos y realizar el registro no significa que la vivienda sea asignada automáticamente, pues las solicitudes deben pasar por el proceso de selección correspondiente

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.