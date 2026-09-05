Ataque contra agentes federales en Omealca, Veracruz deja 2 muertos: Harfuch

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Harfuch reportó la muerte de dos agentes en Veracruz. Foto: Cuartoscuro

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reportó que durante la madrugada de este 05 de septiembre se registró un ataque armado contra agentes federales que realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz. El saldo es de dos agentes federales muertos y una agente herida.

De acuerdo con el funcionario, tras la agresión se desplegó un operativo para localizar y detener a los responsables, con apoyo de autoridades federales y estatales.

Mientras Agentes Federales de @SSPCMexico realizaban labores de investigación en Omealca, Veracruz, fueron agredidos con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada.

Lamentablemente dos agentes federales perdieron la vida y una compañera resultó… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) September 5, 2026

¿Qué pasó en Omealca, Veracruz?

Harfuch informó que agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana fueron atacados con disparos de arma de fuego mientras realizaban labores de investigación en Omealca.

El funcionario señaló que los agresores pertenecen a la delincuencia organizada.

Como resultado del ataque, dos agentes perdieron la vida, mientras que una agente resultó lesionada y recibe atención médica.

Harfuch expresó sus condolencias a las familias, compañeros y seres queridos de los agentes fallecidos y reconoció su trabajo en las labores de seguridad.

Despliegan operativo para localizar a los responsables

Tras conocer la agresión, las autoridades desplegaron un operativo para ubicar y detener a quienes participaron en el ataque.

En estas acciones participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Pública y Fiscalía General del Estado de Veracruz, además de autoridades de Oaxaca.

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