Hallan con vida a periodista Eli Martínez tras ataque armado en Poza Rica

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Periodista fue atacado a balazos. Foto: Especial

La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) de Veracruz informó que el periodista Eli Martínez fue localizado con vida horas después de sufrir un ataque armado mientras realizaba cobertura informativa en Poza Rica.

De acuerdo con el organismo, tras tener conocimiento de los hechos estableció contacto con el periodista Raymundo Perdomo, quien acompañaba a Martínez al momento del incidente, lo que permitió activar los protocolos de atención y protección para ambos comunicadores.

CEAPP activa medidas de protección

A través de un comunicado, la Comisión informó que ya se otorgó asesoría jurídica y medidas de protección tanto a Raymundo Perdomo como a Eli Martínez.

Además, personal de la CEAPP se trasladó a la zona para brindar acompañamiento, establecer comunicación con familiares y coordinar acciones con las autoridades de seguridad pública.

“El reportero EAMV, afortunadamente fue localizado con vida, también se le han proporcionado medidas de protección integral”, señaló el organismo.

Así ocurrió el ataque

De acuerdo con los primeros reportes, Eli Martínez y otros comunicadores acudieron a la colonia 27 de Septiembre para cubrir un hecho informativo.

Posteriormente se reunieron sobre la avenida 20 de Noviembre, donde fueron sorprendidos por sujetos armados.

Según los testimonios recabados, el ataque ocurrió en cuestión de segundos. Mientras algunos periodistas intentaron resguardarse tras escuchar las detonaciones, los agresores habrían interceptado a Martínez.

La motocicleta en la que se desplazaba el reportero fue localizada abandonada sobre esa misma vialidad.

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado oficialmente las circunstancias en las que el periodista fue localizado ni los detalles de lo ocurrido después del ataque.

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