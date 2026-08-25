Atacan y secuestran a Eli Martínez, reportero del diario Noreste en Poza Rica

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Eli Martínez, reportero de Veracruz. Foto: Especial

El periodista Eli Martínez, reportero de la sección de Nota Roja del diario Noreste, fue privado de la libertad por hombres armados durante la noche del lunes, luego de un ataque registrado en la colonia Cazones de Poza Rica, Veracruz.

¿Qué se sabe del ataque?

De acuerdo con los primeros reportes, Eli Martínez y otros compañeros se encontraban en la zona después de acudir a la colonia 27 de Septiembre para cubrir un hecho informativo. Posteriormente se reunieron sobre la avenida 20 de Noviembre, donde fueron sorprendidos por sujetos armados.

Los hechos ocurrieron en cuestión de segundos. Ante las detonaciones, uno de los comunicadores se tiró al pavimento, mientras otros intentaron ponerse a salvo.

Los agresores habrían alcanzado a Eli Martínez, a quien sometieron y posteriormente se llevaron por la fuerza con rumbo desconocido. La motocicleta en la que se desplazaba el reportero quedó abandonada sobre la avenida 20 de Noviembre.

Hasta el momento, las autoridades no han informado oficialmente sobre su paradero

Tras el reporte de la agresión se desplegó un operativo de seguridad en distintos puntos de la zona para intentar localizar al comunicador y ubicar a los responsables. De manera preliminar, se informó que los presuntos agresores habrían arrojado artefactos ponchallantas sobre la vialidad para dificultar una posible persecución.

Durante la movilización, una patrulla de la Secretaría de Seguridad Pública habría perdido el control y chocado contra una camioneta de Petróleos Mexicanos (Pemex), ambas unidades resultaron con daños.

En el operativo participan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y Policía Municipal, quienes reforzaron la vigilancia y mantienen acciones de búsqueda en la zona.

Se espera que la Fiscalía General del Estado proporcione información conforme avancen las diligencias

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