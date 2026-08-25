Apagón de CFE en Veracruz este 25 de agosto: a qué hora será y qué colonias afectará

GENERANDO AUDIO...

CFE realizará apagón programado en Tlalixcoyan, Veracruz Foto: Cuartoscuro

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará este martes 25 de agosto de 2026 un corte de energía eléctrica en Tlalixcoyan, Veracruz. La suspensión será desde las 04:00 hasta las 18:00 horas, por lo que habitantes y comercios deberán tomar previsiones.

¿A qué hora será el corte de luz de la CFE en Tlalixcoyan?

La CFE informó que la interrupción del suministro eléctrico contempla el siguiente horario:

Fecha: martes 25 de agosto de 2026

martes 25 de agosto de 2026 Inicio: 04:00 horas

04:00 horas Término: 18:00 horas

18:00 horas Duración: aproximadamente 14 horas

aproximadamente 14 horas Municipio afectado: Tlalixcoyan, Veracruz

Tlalixcoyan, Veracruz Motivo: cambio de un transformador de potencia

El corte corresponde a trabajos programados, por lo que no se trata de una falla inesperada en el suministro eléctrico.

¿Por qué habrá apagón en Tlalixcoyan?

La suspensión será necesaria para realizar el cambio de un transformador de potencia en la Subestación Piedras Negras (PNS).

Debido a las características de las maniobras, será necesario interrumpir temporalmente el suministro para que el personal pueda realizar los trabajos bajo condiciones de seguridad.

La afectación contempla el suministro que depende de esta subestación, por lo que podría alcanzar a la cabecera municipal, colonias, comunidades, ejidos y localidades de Tlalixcoyan.

¿Qué hacer ante el corte de luz de este 25 de agosto?

Ante la suspensión de 14 horas, se recomienda a la población:

Cargar celulares, computadoras y baterías portátiles antes de las 04:00 horas

Mantener cerrados refrigeradores y congeladores para conservar los alimentos

Desconectar aparatos electrónicos antes del restablecimiento del servicio

Tener lámparas y baterías disponibles

Tomar previsiones para actividades laborales y comerciales que requieran electricidad

La población deberá mantenerse atenta a los avisos de las autoridades y de la CFE sobre el avance de los trabajos y la normalización del servicio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.







