Corte de agua en Veracruz: lista de colonias que estarán 4 horas sin servicio

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Este jueves habrá corte de agua en colonias de Veracruz. Foto: Cuartoscuro

El Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (Grupo MAS) informó la suspensión del suministro de agua potable este jueves 20 de agosto en tres colonias de Veracruz. La interrupción del servicio comenzará a las 16:00 horas y está prevista hasta las 20:00 horas del mismo día.

¿Qué colonias tendrán corte de agua este jueves?

Las zonas que tendrán afectaciones por los trabajos de mantenimiento son:

El Vergel

Lázaro Cárdenas

Unidad Habitacional El Vergel

Grupo MAS recomendó a los habitantes de estas colonias almacenar agua con anticipación y utilizarla de manera racional mientras duren las labores.

¿Por qué es la suspensión del servicio?

Con la finalidad de garantizar la producción de agua potable, nuestro personal realizará trabajos de mantenimiento en el pozo que les abastece, por lo que este será puesto fuera de operación

¿Qué hacer si necesitas una pipa de agua?

El organismo señaló que, en caso de requerir apoyo con una pipa de agua potable, los usuarios pueden solicitar el servicio a través del número 229 454 6550.

Se recomienda a los habitantes de las colonias afectadas tomar previsiones antes de las 16:00 horas para contar con agua durante el periodo en que permanecerá interrumpido el suministro.

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