Revelan causa real de muerte de delfín en Alvarado, Veracruz

GENERANDO AUDIO...

Revelan causa de muerte del delfín hallado en Veracruz. Foto Ilustrativa/Getty.

El Gobierno de Veracruz dio a conocer la posible causa de muerte del delfín que se encontró a la orilla de una playa ubicada en el municipio de Alvarado, descartando que fuera culpa del derrame de hidrocarburo registrado en los últimos días en el Golfo de México. Según el análisis especializado, se determinó que la causa más probable de muerte fue una hemorragia severa derivada de una lesión traumática.

Posible causa de muerte del delfín encontrado en Veracruz

El Gobierno de Veracruz, a través de la Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente, informó que, tras una inspección técnica realizada en el delfín, hallado en playas de la Riviera Veracruzana, en el municipio de Alvarado, se determinó que, aunque la hembra delfín nariz de botella presentaba un avanzado estado de descomposición, fue posible conocer que su causa más probable de muerte fue una hemorragia severa derivada de una lesión traumática. Asimismo, se encontró la aleta caudal completamente seccionada.

Descartan que su muerte estuviera relacionada con el derrame

Con los resultados de esta evaluación, los expertos del Gobierno de Veracruz descartaron que la causa de muerte del delfín estuviera relacionada con la contaminación provocada por el derrame de hidrocarburo en el Golfo de México.

“Durante la inspección interna, realizada conforme a protocolos técnicos, no se detectó presencia de hidrocarburos, residuos contaminantes ni objetos extraños”, indicaron en su comunicado de prensa.

Al respecto, señalaron que el estómago de este animal sólo contenía restos de alimentos en proceso de digestión, mientras que el tracto intestinal y las vías respiratorias no tenían anomalías.

En este análisis estuvo involucrada la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la Secretaría de Protección Civil, la Dirección de Protección Civil y Policía Municipal de Alvarado.

En apego a protocolos sanitarios y ambientales, procederán con el destino final de los restos del delfín.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.