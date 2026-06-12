Salsa Fest 2026 modifica horarios para esquivar el mal clima en Boca del Río

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Lluvias modifican horarios del Salsa Fest 2026 en Boca del Río Foto: Cuartoscuro

El Salsa Fest 2026, que se celebrará desde este viernes en el Salsódromo de Boca del Río, ajustó sus horarios debido a las condiciones meteorológicas provocadas por una onda tropical que afecta la zona conurbada Veracruz-Boca del Río.

Salsa Fest 2026 ajusta horarios por lluvias

El acceso al Salsódromo de Boca del Río estará permitido a partir de las 15:00 horas, mientras que los conciertos iniciarán puntualmente a las 18:00 horas.

La titular de la Secretaría de Cultura de Veracruz, Xóchitl Molina González, confirmó que los cambios aplicarán durante las jornadas del 12, 13 y 14 de junio, fechas en las que se realizará uno de los festivales de salsa con mayor convocatoria en México.

Las autoridades recomendaron a quienes asistirán al evento llegar con anticipación para facilitar el ingreso al recinto y evitar contratiempos.

Refuerzan seguridad para el Salsa Fest en Boca del Río

Como parte del operativo especial para el Salsa Fest 2026, la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz desplegará 655 elementos que trabajarán en coordinación con la Guardia Nacional, Cruz Roja, Bomberos Conurbados y personal de seguridad privada.

El dispositivo contempla la participación de:

38 patrullas

8 motocicletas

2 ambulancias

10 equinos

6 binomios caninos

3 embarcaciones

1 helicóptero

Las autoridades señalaron que el objetivo es fortalecer las labores de vigilancia, atención de emergencias y respuesta ante cualquier incidente durante el desarrollo del festival.

Habrá operativo vial y supervisión del transporte público

Un total de 100 agentes de tránsito coordinarán la circulación vehicular en las vialidades cercanas al Salsódromo de Boca del Río, mientras que 15 elementos supervisarán el funcionamiento del transporte público para facilitar el traslado de los asistentes.

Con estos ajustes, el Salsa Fest 2026 se declara listo para recibir a miles de personas durante tres días de actividades musicales en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, bajo un operativo diseñado para atender tanto las condiciones climáticas como la seguridad y movilidad de los visitantes.

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