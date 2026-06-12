Se filtra video del asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez en Veracruz

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Video muestra asesinato contra periodista en Veracruz. Foto: José Alor/Getty

La difusión de un video que muestra el momento del asesinato del periodista Luis Ángel López Valdez ha generado nuevas exigencias para que las autoridades de Veracruz aceleren las investigaciones, identifiquen al presunto responsable y esclarezcan el móvil del crimen.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a un hombre que sería el presunto agresor, material que podría convertirse en una pieza clave dentro de las indagatorias que lleva a cabo la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE). Organizaciones y miembros del gremio periodístico han reiterado que ninguna agresión contra periodistas debe quedar impune.

Se filtra video del ataque contra el reportero de #PozaRica, Luis Ángel López Valdés.



En las imágenes se puede observar al presunto atacante, por lo que será clave que las autoridades investiguen a fondo, identifiquen responsabilidades y esclarezcan el móvil.



Ninguna agresión… pic.twitter.com/91LE1fdX1X — Iván Calderón (@IvanKalderon) June 12, 2026

¿Qué pasó con el periodista Luis Ángel López Valdez?

Luis Ángel López Valdez, reportero del medio digital Vanguardia de Veracruz, director del portal Reportaje Policiaco Veracruzano y subdelegado de Cruz Ámbar, fue asesinado durante la madrugada del 11 de junio en Poza Rica, Veracruz.

El homicidio provocó consternación entre periodistas y activó la movilización de corporaciones de seguridad y procuración de justicia en la región.

La muerte del comunicador representa el segundo asesinato de un periodista registrado en Veracruz durante 2026. El primer caso ocurrió el pasado 8 de enero, cuando el reportero de nota policiaca Carlos Castro fue asesinado dentro de un restaurante propiedad de su familia, también en Poza Rica.

El fallecimiento de López Valdez fue confirmado por el medio para el que colaboraba, que difundió una esquela y un mensaje lamentando la pérdida de su reportero.

“Descanse en paz el ingeniero Luis Ángel López Valdez, reportero de Vanguardia de Veracruz, quien fue asesinado la madrugada de este jueves 11 de junio en la avenida 20 de Noviembre de Poza Rica”, publicó el medio de comunicación.

Autoridades aseguran que no habrá impunidad

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer el caso y dar con los responsables.

“La Fiscalía General del Estado investiga los hechos hasta dar con él o los responsables y presentarlos ante la justicia. No habrá impunidad en este ni en cualquier hecho que lastime a la sociedad veracruzana”, señaló la dependencia mediante un comunicado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer una línea de investigación definitiva sobre el móvil del crimen.

¿Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo?

El asesinato de Luis Ángel López Valdez ocurre en un contexto de creciente preocupación por la seguridad de los comunicadores en Veracruz.

Hace apenas 10 días, la periodista Roxana Guzmán fue privada de la libertad en el municipio de Nanchital, caso en el que, pese a la detención de seis presuntos implicados, aún se desconoce su paradero.

Foto: Articulo 19

De acuerdo con datos de Artículo 19, Veracruz se mantiene como uno de los estados con mayor número de agresiones letales contra periodistas en México, acumulando 32 periodistas asesinados entre 2000 y 2026. Con el homicidio de Luis Ángel López Valdez, la entidad suma un nuevo caso que vuelve a colocar en el centro del debate las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico.

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