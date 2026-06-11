Asesinan a periodista en Poza Rica, Veracruz; Fiscalía ya investiga el caso

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Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que inició una investigación por el asesinato de un comunicador ocurrido durante los primeros minutos de este jueves en la ciudad de Poza Rica. La víctima fue identificada con las iniciales L.A.L.V. y perdió la vida a consecuencia de heridas provocadas por disparos de arma de fuego.

Hallan sin vida a comunicador en la colonia Cazones

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron en la colonia Cazones, en Poza Rica, donde autoridades localizaron el cuerpo de la víctima. La persona se desempeñaba como comunicador en la región.

Tras el reporte, al sitio acudió la trilogía investigadora conformada por fiscales, peritos y elementos de la Policía Ministerial para realizar las diligencias correspondientes, el levantamiento de indicios y el procesamiento de la escena.

Fiscalía de Veracruz abre carpeta de investigación

La Fiscalía Regional Zona Norte Tuxpan confirmó la apertura de una carpeta de investigación para esclarecer el homicidio y determinar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

Las autoridades señalaron que se llevan a cabo las investigaciones necesarias para identificar y detener a él o los responsables.

Autoridades prometen que no habrá impunidad

A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado aseguró que continuará con las indagatorias hasta llevar a los responsables ante la justicia.

“La Fiscalía General del Estado investiga los hechos hasta dar con él o los responsables y presentarlos ante la justicia. No habrá impunidad en este ni en cualquier hecho que lastime a la sociedad veracruzana”, señaló la dependencia.

El caso ha generado atención en Veracruz debido a que la víctima se desempeñaba como comunicador, mientras continúan las investigaciones para esclarecer el móvil del crimen.

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