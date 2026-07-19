Fallece nieto del alcalde de Huatusco tras caer en barranco en Veracruz

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Nieto del alcalde de Huatusco, murió tras accidente. Fotos Melina Zurita

Un accidente automovilístico registrado la mañana de este sábado 18 de julio en la carretera Tlaltetela-Coatepec, en la zona montañosa central de Veracruz, cobró la vida de Alberto Urcino Méndez Quezada, nieto del presidente municipal de Huatusco, Alberto Urcino Méndez.

De acuerdo con los primeros reportes, el joven conducía un automóvil que, por causas que aún no han sido determinadas, salió del camino y terminó en un barranco a la altura de la desviación hacia el municipio de Jalcomulco.

El percance movilizó a corporaciones de emergencia y cuerpos de seguridad, quienes acudieron al sitio para atender a las personas involucradas y realizar las labores de rescate.

Paramédicos auxiliaron a los ocupantes del vehículo

Tras recibir el reporte del accidente, personal de atención prehospitalaria y elementos de distintas corporaciones arribaron al lugar para brindar auxilio a los ocupantes del automóvil.

Los lesionados fueron rescatados y trasladados a un hospital de la región para recibir atención médica especializada. Sin embargo, Alberto Urcino Méndez Quezada falleció a consecuencia de las lesiones sufridas durante el accidente, pese a los esfuerzos del personal médico.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre el estado de salud del resto de las personas que viajaban en la unidad.

Autoridades investigan las causas del accidente

Elementos de la Policía Estatal acordonaron la zona para facilitar las maniobras de rescate y permitir el trabajo de peritos y agentes ministeriales.

Las autoridades iniciaron la carpeta de investigación correspondiente para establecer cómo ocurrió el accidente y determinar qué provocó que el vehículo abandonara la carpeta asfáltica antes de precipitarse al barranco.

Como parte de las labores, fue necesario realizar maniobras para recuperar la unidad siniestrada, lo que ocasionó afectaciones parciales a la circulación sobre la carretera Tlaltetela-Coatepec durante varias horas.

Gobiernos municipales expresan condolencias

Luego de confirmarse el fallecimiento del joven, autoridades municipales y representantes de diversos ayuntamientos de la región montañosa de Veracruz manifestaron sus condolencias a través de redes sociales.

Los mensajes estuvieron dirigidos al alcalde de Huatusco, Alberto Urcino Méndez, así como a sus familiares, expresando solidaridad por la pérdida.

Hasta ahora, el Ayuntamiento de Huatusco no ha emitido información adicional sobre los servicios funerarios ni sobre algún pronunciamiento oficial respecto al accidente.

Continúan las diligencias

Las autoridades ministeriales continuarán con las investigaciones y los peritajes para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Será el resultado de estas diligencias el que permita determinar la causa del accidente ocurrido en uno de los tramos carreteros que conecta los municipios de Tlaltetela y Coatepec, en el estado de Veracruz.

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