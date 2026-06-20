¿Una cultura desconocida? INAH descubre en Veracruz una estructura prehispánica única

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Hallan en Veracruz una escultura. Foto: INAH

El INAH informó sobre el hallazgo de una estructura prehispánica y una escultura monolítica con características únicas en Coatepec, Veracruz, durante un proyecto de salvamento arqueológico realizado en el fraccionamiento San Lucas.

Los vestigios tendrían una antigüedad aproximada de 1,400 años y corresponderían al periodo Clásico Temprano (200-600 d.C.), además de presentar elementos nunca antes vistos en la región.

La investigación forma parte de los trabajos autorizados por el Consejo de Arqueología del INAH en un predio donde se desarrollará una unidad habitacional. Los especialistas consideran que los descubrimientos aportan nuevos datos sobre las poblaciones que habitaron la zona del Golfo de México antes de la llegada de los españoles.

Hallan estructura prehispánica con características inéditas en Veracruz

La principal estructura descubierta es una plataforma de aproximadamente 30 metros de largo por 12 metros de ancho, construida con lajas y piedra caliza de color blanco.

Lo que más llamó la atención de los arqueólogos fue su decoración. Los muros muestran líneas y figuras similares a cuadrados, además de piedras circulares incrustadas en dos de sus flancos, elementos que no habían sido documentados anteriormente en esta región de Veracruz.

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, destacó que este tipo de hallazgos fortalecen el conocimiento sobre la riqueza cultural de México.

“Cada estructura, objeto y símbolo que emerge de la investigación arqueológica nos recuerda que México posee una de las herencias culturales más profundas y diversas del mundo. Este hallazgo aporta nuevos conocimientos sobre nuestro pasado y reafirma la importancia de proteger el patrimonio como un bien común”. Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura

Escultura con posibles rasgos mayas

Junto a la plataforma, los especialistas localizaron una escultura monolítica de 1.88 metros de altura, considerada uno de los descubrimientos más relevantes del proyecto.

El monolito representa una escena simbólica en la que dos personajes de élite, sentados y con elaborados atuendos, reciben un fluido de una entidad divina ubicada en un plano superior. Uno de los personajes presenta posibles rasgos mayoides, un elemento poco común para esta zona del estado.

De acuerdo con el INAH, tanto la estructura como la escultura se encontraron en buen estado de conservación. La pieza de piedra ya recibió tratamientos de limpieza y consolidación para evitar su deterioro.

Analizan origen de la cultura que habitó la zona

Durante el salvamento arqueológico también fueron recuperados restos de maíz carbonizado, vasijas enterradas y una cuenta de piedra verde fragmentada, objetos que serán analizados en laboratorio para conocer más sobre la vida y los rituales de quienes habitaron el sitio.

Aunque tradicionalmente esta región se relaciona con la cultura totonaca, los investigadores señalaron que no existen evidencias suficientes para hacer esa atribución. Por ello, proponen que los vestigios pertenecerían a una cultura local con influencias de grupos de la Costa del Golfo.

Las excavaciones continuarán hasta agosto de 2026 y el análisis de los materiales concluiría en febrero de 2027.

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