¡Hallazgo histórico en Veracruz! Encuentran estructura arqueológica única con posibles rasgos mayas

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El descubrimiento tiene características únicas. Foto: AFP

Arqueólogos mexicanos descubrieron los restos de una edificación y una escultura con posibles rasgos vinculados a la cultura maya, además de elementos arquitectónicos nunca antes documentados en el estado de Veracruz, informó el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

El hallazgo se realizó en el sitio arqueológico Campo Viejo, ubicado en el municipio de Coatepec, donde especialistas localizaron una plataforma correspondiente al periodo Clásico Temprano (200-600 d.C.) con características únicas para la región.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, calificó el descubrimiento como “muy relevante” y anunció que su gobierno destinará recursos para continuar con las labores de investigación y restauración.

Una estructura sin precedentes

Figuras catalogadas por el INAH. Foto: AFP

De acuerdo con el INAH, la construcción encontrada está formada por lajas y piedra caliza, y destaca por presentar piedras circulares en sus flancos, así como diseños geométricos semejantes a cuadrados, elementos que no habían sido registrados anteriormente en Veracruz.

“Es un hallazgo único, no se tiene antecedentes”, afirmó el arqueólogo Lino Espinoza García, uno de los coordinadores de las investigaciones en Campo Viejo.

Por su parte, el arqueólogo Alberto Vázquez señaló que se trata de una estructura muy particular, para la cual no existe hasta el momento una correlación clara con otros sitios arqueológicos conocidos.

“No tenemos registro hasta el momento de una correlación con otros lugares”, explicó.

Encuentran una estela con posibles rasgos mayas

Figuras catalogadas por el INAH. Foto: AFP

Además de la plataforma, los especialistas localizaron un monolito o estela de 1.88 metros de altura, 1.47 metros de ancho en su parte más amplia y un grosor de entre 22 y 25 centímetros.

La pieza muestra una escena de carácter simbólico grabada en piedra. Según los investigadores, aparecen dos personajes aparentemente realizando una petición y recibiendo un líquido que podría representar agua con un significado sagrado.

“Son dos personajes que están solicitando algo; están con una jícara recibiendo algo. Creemos que es un líquido divino, posiblemente agua”, detalló Espinoza.

Uno de los personajes presenta rasgos que podrían estar relacionados con la tradición artística maya, un aspecto que ha despertado el interés de los especialistas.

Podría estar relacionado con una antigua sequía

Figuras catalogadas por el INAH. Foto: AFP

Los arqueólogos consideran que la escena representada en la estela podría estar vinculada a un periodo de sequía que habría afectado a la región hace más de mil 400 años.

La hipótesis plantea que dos personajes de élite aparecen recibiendo agua de una entidad divina como parte de una representación ritual relacionada con la necesidad de lluvia y fertilidad.

Figuras catalogadas por el INAH. Foto: AFP

El descubrimiento abre nuevas líneas de investigación sobre los contactos culturales y las expresiones artísticas que existieron en el actual territorio veracruzano durante el periodo Clásico Temprano.

Con los trabajos aún en desarrollo, los especialistas esperan que futuras excavaciones permitan conocer más sobre el origen y significado de esta singular estructura, considerada ya uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes recientes en Veracruz.

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