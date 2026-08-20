Tormenta eléctrica causa incendio en Terminal de Almacenamiento Pajaritos de Pemex

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Terminal de Almacenamiento Pajaritos tuvo un incendio este miércoles, informó Pemex, a la vez que acotó que éste se debió a una tormenta eléctrica en Coatzacoalcos, Veracruz.

Asimismo, destacó que el incidente fue atendido de manera pronta, por lo que no se registraron personas heridas o daños adicionales.

🔖 Tarjeta Informativa | Atiende Pemex incidente en la Terminal de Almacenamiento Pajaritos

🔗 https://t.co/Whns0gBKMT pic.twitter.com/o6KUt9y8gy — Petróleos Mexicanos (@Pemex) August 20, 2026

¿Qué pasó en la terminal Pajaritos de Pemex?

A través de un comunicado, Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que “una tormenta eléctrica registrada en la zona generó fuego en la válvula superior de la cúpula de un tanque fuera de operación”.

Agregó que, tras registrar el incidente el personal de la terminal de almacenamiento fue evacuado, evitando así que se registraran personas lesionadas, a la vez de activar los protocolos de seguridad y atención de emergencias.

Mientras que en el lugar labora personal de Contraincendios y Seguridad Industrial de Pemex, a la par de otros equipos, que continúan con las labores de atención, mientras que también solicitó el apoyo de Protección Civil Municipal de Coatzacoalcos.

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