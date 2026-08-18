Vecinos linchan a presunto ladrón en Xalapa, Veracruz; Nahle habla del caso

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Presunto ladrón muere tras ser retenido en Xalapa. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un hombre señalado como presunto ladrón fue encontrado muerto durante la madrugada en Xalapa, Veracruz, luego de que aparentemente fuera retenido y golpeado por un grupo de personas en la colonia Plan de Ayala. El cuerpo fue localizado sobre la avenida Ébano.

¿Qué pasó con el presunto ladrón en Xalapa?

El hombre habría intentado robar una motocicleta durante la noche, por lo que vecinos de la zona presuntamente lo sometieron y lo inmovilizaron junto a un poste. Al llegar, los agentes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La víctima presentaba diversos golpes en el cuerpo. Además, junto a ella habría sido colocado un cartel con la palabra “ratero”.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar cómo ocurrieron los hechos e identificar a las personas que pudieron participar en la agresión.

LADRÓN MUERE BAJO JUSTICIA ANÓNIMA CIVIL.



La justicia ya no se hace en la ineficiente @FGE_Veracruz, se hace en la calle, en el lugar de los hechos.



¡LA POBLACIÓN SE CANSÓ DE SUS INSTITUCIONES DE GOBIERNO!



Lamentablemente, ante las omisiones de los fiscales y ministerios… pic.twitter.com/ZAKW5ywcVu — Xalapa Centro (@xalapacentro) August 17, 2026

FGE realizó el levantamiento del cuerpo

Elementos policiales acordonaron el lugar y realizaron un corte a la circulación mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) llevaba a cabo las diligencias correspondientes.

Peritos y agentes de la Policía Ministerial realizaron el levantamiento del cuerpo y recabaron indicios para integrar la carpeta de investigación.

Hasta el momento, no se ha informado la identidad del hombre ni se reportan personas detenidas por estos hechos.

Rocío Nahle pide evitar justicia por propia mano

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, confirmó que el caso es investigado y señaló que no se debe permitir que la ciudadanía tome justicia por propia mano.

Tras la Mesa de Seguridad, la mandataria indicó que se analizarán medidas para reforzar la seguridad en Xalapa, entre ellas la instalación de cámaras de vigilancia y el despliegue de más elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

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