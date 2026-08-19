Video insólito: llevan en camilla a hombre para audiencia en Veracruz

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Hombre recién operado llega en camilla al juzgado de Jalacingo. Foto: Pexels

Un hombre que se encontraba recién operado fue trasladado en camilla y acompañado por una enfermera para comparecer ante un juzgado en Jalacingo, Veracruz.

Juez impone prisión preventiva a hombre recién operado

El señalado fue llevado al Juzgado de Control del Distrito de Jalacingo debido a que debía participar en una audiencia judicial. Debido a su condición de salud, permaneció en camilla durante el procedimiento.

Durante la audiencia, que se prolongó durante varias horas, el juez Marco Antonio Rodríguez Lobato determinó imponer prisión preventiva justificada, bajo el argumento de que existía riesgo de que el señalado pudiera darse a la fuga.

Tras la resolución, el hombre fue trasladado en camilla hacia el Centro de Reinserción Social (CERESO), acompañado por personal médico debido a su estado de salud.

Durante la audiencia también se registró un momento en el que se le solicitó al hombre ponerse de pie y mostrar respeto, pese a que no podía incorporarse debido a la intervención quirúrgica a la que había sido sometido.

Defensa promueve amparo y ordenan su liberación

Ante la determinación judicial, la defensa, encabezada por la abogada Alma Aleida Sosa, promovió un juicio de amparo contra la medida cautelar.

Horas después, otra autoridad judicial ordenó la liberación inmediata del hombre, luego de revisar el caso y la medida impuesta durante la audiencia.

No hay condiciones especificas de la salud del imputado

Hasta el momento, la información disponible no detalla el delito por el que el hombre compareció ante el juzgado ni las condiciones específicas de salud derivadas de la intervención quirúrgica.

El caso generó cuestionamientos debido a que el hombre tuvo que acudir a la audiencia en camilla y bajo cuidados de una enfermera, mientras que la primera resolución judicial determinó imponerle prisión preventiva justificada.

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