Melanie Michelle y Luis Fernando: UV exige esclarecer homicidio de estudiantes desaparecidos en Xalapa

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Doble homicidio en Xalapa, Veracruz. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Universidad Veracruzana (UV) expresó su dolor y preocupación por el homicidio de Melanie Michelle Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez, estudiantes de la Facultad de Psicología, región Xalapa, y exigió una investigación transparente y rigurosa para esclarecer el crimen.

A través de un mensaje publicado este 16 de agosto de 2026, la Universidad Veracruzana confirmó que ambos jóvenes formaban parte de su comunidad estudiantil y manifestó su solidaridad con sus familiares y amigos.

¿Quiénes eran Melanie Michelle y Luis Fernando?

De acuerdo con el pronunciamiento de la Universidad Veracruzana, Melanie Michelle Méndez Morales y Luis Fernando Hernández Ibáñez eran estudiantes de la Facultad de Psicología de la UV, en la región Xalapa.

La institución lamentó que ambos estudiantes hayan sido víctimas de homicidio y destacó el impacto de los hechos entre la comunidad universitaria.

UV pide esclarecer el homicidio

Ante el crimen, la Universidad Veracruzana hizo un llamado para que las autoridades realicen una investigación transparente y rigurosa, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar responsabilidades.

“Como universidad unimos nuestras voces en solidaridad con sus familiares, amigas y amigos en este difícil momento”, señaló la institución en su mensaje.

La UV también pidió que el caso sea investigado a fondo para que el homicidio de los dos estudiantes no quede impune.

Universidad Veracruzana expresa solidaridad

La institución educativa expresó sus condolencias a las familias y personas cercanas a Melanie Michelle y Luis Fernando, además de reiterar su compromiso con el esclarecimiento de los hechos.

El pronunciamiento fue fechado en Xalapa, Veracruz, el 16 de agosto de 2026, y concluyó con el mensaje institucional: “Una vez UV, siempre UV”.

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