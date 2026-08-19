Cierre total en autopista Isla-Acayucan por choque múltiple e incendio de tractocamión

| 08:51 | Fabián Millares | Uno TV
Accidente en autopista Isla-Acayucan: choque múltiple e incendio Foto: Pexels

Un accidente múltiple en la autopista Isla-Acayucan, Veracruz a la altura del kilómetro 181+000, provocó el cierre total de la circulación la mañana de este miércoles, luego de que un tractocamión se incendiara tras un choque por alcance.

Accidente en autopista Isla-Acayucan provoca cierre total

El accidente se registró alrededor de las 07:30 horas y habría involucrado a varias unidades.

Como consecuencia del choque, al menos un tractocamión terminó incendiándose, por lo que fue necesario cerrar completamente la autopista para permitir las labores de atención y control del incidente.

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informó sobre el cierre a la circulación en ambos sentidos debido a la atención del choque por alcance múltiple y el incendio.

¿Qué pasó en la autopista Isla-Acayucan?

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado el número exacto de vehículos involucrados ni han informado oficialmente sobre personas lesionadas o fallecidas.

Videos difundidos desde la zona muestran la presencia de unidades involucradas en el accidente y el incendio de uno de los vehículos.

Las autoridades mantienen las labores para atender la emergencia y liberar la vialidad.

¿Está cerrada la autopista Isla-Acayucan?

Sí. La circulación permanece totalmente cerrada en ambos sentidos a la altura del kilómetro 181+000.

A los automovilistas que necesiten trasladarse entre Isla y Acayucan se les recomienda evitar el tramo afectado y considerar como alternativa la carretera libre, además de seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia.

CAPUFE pidió a los conductores tomar precauciones y mantenerse atentos a la actualización de las condiciones de circulación.

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