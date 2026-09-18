Video: grúa vuelca mientras auxiliaba a un camión en autopista Poza Rica-Totomoxtle, en Papantla

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Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un tráiler sufrió un accidente en la autopista Poza Rica–Totomoxtle, a la altura de Papantla, Veracruz. Cuando una grúa especializada llegó al lugar para realizar las maniobras de rescate, el operativo derivó en un segundo percance.

Grúa cae durante maniobras de rescate en Veracruz

El momento quedó registrado en un video de apenas 25 segundos, compartido por diversos comunicadores, entre ellos @nacholozano. En las imágenes se observa al tráiler rojo accidentado junto a la valla de protección de la autopista, mientras una grúa amarilla se prepara para retirarlo.

Le salió mal la maniobra. Así fue como una #grúa terminó volcada mientras ayudaba a un camión sobre la autopista Poza Rica–Totomoxtle, a la altura de #Papantla, #Veracruz. pic.twitter.com/i0f1WC9oHA — Nacho Lozano (@nacholozano) September 17, 2026

Para comenzar con las labores, el vehículo pesado fue sujetado desde varios puntos con cables, con el objetivo de evitar que se soltara durante el movimiento. Una vez asegurado, el operador de la grúa inició las maniobras para levantar el tráiler y colocarlo nuevamente sobre la cinta asfáltica.

Vuelca grúa

En un primer momento, la unidad roja comenzó a quedar suspendida mientras la grúa realizaba el movimiento. Sin embargo, el operador detuvo por unos segundos la maquinaria al notar que el tráiler se balanceaba ligeramente.

Después de esa pausa, las maniobras continuaron. El tráiler permanecía elevado mientras la grúa intentaba acercarlo a la superficie de la autopista, pero en cuestión de segundos la situación cambió.

El peso de la unidad terminó por superar la capacidad de equilibrio de la grúa, que comenzó a inclinarse hasta finalmente volcarse sobre la vialidad. La caída provocó que el brazo mecánico de la grúa impactara directamente contra la parte superior de la cabina del tráiler rojo, causando daños visibles en esa zona.

El fuerte golpe quedó registrado en las imágenes, que muestran cómo una maniobra destinada a retirar un vehículo accidentado terminó convirtiéndose en un segundo percance sobre la autopista Poza Rica–Totomoxtle.

El video concluye poco después del impacto y se difundió en redes sociales, donde la secuencia llamó la atención por la rapidez con la que la maniobra de rescate pasó de un momento de tensión a la volcadura de la grúa.

Incluso, un usuario consultó a Grok, la inteligencia artificial integrada en X, sobre la autenticidad del video. La herramienta respondió que las imágenes correspondían a un accidente real.

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