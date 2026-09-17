Menor es localizado sin vida en Xalapa; detienen a tres personas en flagrancia

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Detienen a 3 en Veracruz. Foto: FGE_Veracruz

La desaparición de un menor de edad en Xalapa, Veracruz, terminó con su localización sin vida y la detención en flagrancia de tres personas, informó la Fiscalía General del Estado (FGE) a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Ana Susana “N”, Fernanda “N” y Gilberto “N” son señalados por su probable participación en hechos relacionados con la desaparición y muerte de menor.

¿Qué se sabe del caso en Xalapa?

De acuerdo con la Fiscalía, el caso comenzó el 13 de septiembre, cuando se reportó la desaparición del menor. A partir de entonces se activaron los protocolos correspondientes y se realizaron diversas diligencias, entre ellas, labores de búsqueda y vigilancia, análisis de videograbaciones y obtención de información relacionada con líneas telefónicas.

𝗧𝗿𝗲𝘀 𝗽𝗲𝗿𝘀𝗼𝗻𝗮𝘀 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗮𝘀 𝗲𝗻 𝗶𝗻𝘃𝗲𝘀𝘁𝗶𝗴𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗽𝗼𝗿 𝗱𝗲𝘀𝗮𝗽𝗮𝗿𝗶𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝘆 𝗺𝘂𝗲𝗿𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝘂𝗻 𝗺𝗲𝗻𝗼𝗿 𝗲𝗻 𝗫𝗮𝗹𝗮𝗽𝗮https://t.co/q9Q2ylyTTT pic.twitter.com/J6qkRhdOt0 — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) September 16, 2026

Como parte de las investigaciones, y con autorización judicial, el 14 de septiembre agentes ministeriales realizaron cateos en tres inmuebles ubicados en Xalapa. En esos operativos fueron asegurados diversos indicios que quedaron integrados a la carpeta de investigación.

La investigación continuó hasta el 15 de septiembre, cuando las autoridades localizaron al menor sin vida dentro de un domicilio de la colonia Benito Juárez, en Xalapa. En ese mismo sitio fueron detenidos en flagrancia Ana Susana “N”, Fernanda “N” y Gilberto “N”.

¿De qué acusan a los detenidos en Veracruz?

La Fiscalía señala a las tres personas como presuntas responsables de los delitos de homicidio doloso calificado y hechos vinculados con la desaparición cometida por particulares en agravio de la víctima menor de edad.

“En respeto a sus derechos humanos y al debido proceso, los detenidos serán puestos a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente, quien definirá su situación jurídica en la próxima audiencia inicial”, indicó la Fiscalía.

Los detenidos serán puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente. Será durante la audiencia inicial cuando se determine su situación jurídica, conforme al proceso legal.

Para finalizar, las autoridades de procuración de justicia señalaron que mantendrán abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

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