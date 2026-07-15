A los 55 años, yucateco cumple el sueño de convertirse en ingeniero

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A los 55 años, Eulogio Pat cumplió el sueño que lo acompañó durante toda su vida: convertirse en ingeniero.

Durante décadas, combinó trabajo, responsabilidades y los retos de la vida cotidiana con una meta que nunca abandonó. Hoy, esa meta se hizo realidad en las aulas de la Universidad Politécnica de Yucatán (UPY).

“No lo pude hacer por el tema económico cuando estaba en mi juventud, mis papás eran personas de escasos recursos, mi papá era albañil, mi mamá era ama de casa, teníamos 10 hermanos, yo soy el sexto, entonces era un poquito complicada la situación”

Eulogio Pat / estudiante de Ingeniería Robótica

El impulso definitivo llegó de su hijo, quien lo animó a intentarlo. Eulogio pensaba que la edad sería un obstáculo, pero descubrió que en la universidad no existen límites para aprender.

“Llegue aquí a la UPY, veo el laboratorio aquí y me emociono un montón, pero pues yo vine aquí por mi hijo. Y él agarra y me dice: pa, tú tienes ese sueño de estudiar, por qué no lo intentas, y dije no, yo creo que estoy grande, no creo que me den la oportunidad, y pregunto a la persona que me estaba haciendo el recorrido si había alguna restricción por la edad, y me dice no señor, la edad definitivamente no es un problema aquí”

Eulogio Pat / estudiante de Ingeniería Robótica

Más allá del título, su historia es un ejemplo de constancia y determinación, un recordatorio de que nunca es tarde para volver a las aulas.

“La verdad, como hijo me llena de orgullo que mi papa cumpla sus sueños, que todo lo que se propone lo haga, que no solo lo diga, lo está haciendo, se está esforzando, yo veo cómo a veces no le queda algo y se sigue esforzando. Siempre está constantemente en tratar de aprender cosas nuevas. Él me ha enseñado la frase de que nunca digas nunca porque siempre se puede, con esfuerzo y valor se puede”

Antonio Pat / hijo de Eulogio

En tiempos en los que muchos creen que ya es demasiado tarde para empezar de nuevo, la historia de Eulogio Pat demuestra que el aprendizaje es un camino que puede recorrerse toda la vida. Porque algunos sueños tardan en cumplirse, cuando llegan tienen un significado aún más grande.

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