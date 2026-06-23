Papá buscador pasa otro Día del Padre sin encontrar a Juan de Dios, su hijo

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Mientras miles de familias celebraron el Día del Padre, Juan José Duarte Alcocer vivió la fecha con una ausencia que lo acompaña desde hace dos años. Su hijo, Juan de Dios Huerta Cambranis, desapareció cuando trabajaba como maquinista en las obras del Tren Maya, y desde entonces no ha dejado de buscarlo.

Integrante y presidente del colectivo Buscando por Amor, en Quintana Roo, Juan José combina su trabajo diario con jornadas de búsqueda para intentar localizar a su hijo. La incertidumbre y la esperanza forman parte de su rutina desde que Juan de Dios dejó de regresar a casa.

Padre buscador mantiene la esperanza de encontrar a su hijo

Juan de Dios trabajaba fuera de casa durante la semana, pero acostumbraba a regresar con su familia los fines de semana. Sin embargo, llegó un día en que ya no volvió y desde entonces sus seres queridos desconocen su paradero.

Juan José relata que la vida de un padre buscador es complicada. Además de enfrentar el dolor por la desaparición de un hijo, debe continuar trabajando para sostener a su familia y atender sus responsabilidades diarias.

Asegura que cada búsqueda implica esfuerzo físico, emocional y económico. Pese a ello, mantiene el compromiso de seguir recorriendo distintos lugares con la esperanza de encontrar alguna pista.

Padre buscador desea encontrar a su hijo desaparecido, Juan de Dios. Foto: Uno TV

Las preguntas de sus nietas mantienen viva la búsqueda

Cada vez que regresa de una jornada sin resultados, enfrenta una de las situaciones más difíciles: responder a sus nietas cuando le preguntan si encontró a su hijo.

El integrante del colectivo explica que muchas personas creen que una desaparición puede resolverse rápidamente, pero la realidad es distinta. En muchos casos, las búsquedas se extienden durante meses o años sin obtener respuestas.

Juan José recuerda a su hijo como una persona alegre, carismática y siempre dispuesta a ayudar a los demás. Dice que compartían conversaciones diarias, celebraciones familiares y proyectos que quedaron pendientes tras su desaparición.

Padre buscador desea encontrar a su hijo desaparecido, Juan de Dios. Foto: Uno TV

Este fue el segundo Día del Padre que pasó sin Juan de Dios. Sin embargo, asegura que no piensa rendirse y que continuará participando en las labores de búsqueda hasta conocer qué ocurrió con su hijo.

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