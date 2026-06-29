De Mérida a Venezuela: habilitan centro de acopio para apoyar a familias afectadas por los sismos

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Recepción de víveres en Mérida, Yucatán. Foto: Kattia Espinoza

Mientras miles de familias en Venezuela enfrentan las consecuencias de los sismos registrados el pasado 24 de junio, en Mérida, Yucatán, comenzó una campaña de solidaridad que busca cruzar fronteras.

Habilitan en Mérida centros de acopio para damnificados en Venezuela

El Ayuntamiento de Mérida habilitó un Centro de Acopio para reunir alimentos no perecederos, artículos de higiene y otros insumos que serán enviados a las comunidades afectadas con apoyo de organizaciones civiles como “Por estas calles” y de la comunidad venezolana radicada en la ciudad.

La ayuda será trasladada por carretera hasta la Ciudad de México y posteriormente viajará a Venezuela el próximo 3 de julio mediante la Brigada de Rescate Topos de Tlatelolco, que apoyará en la entrega de los donativos a las familias damnificadas.

La iniciativa también reúne a agrupaciones de migrantes venezolanos que viven en Yucatán, quienes participan en la organización de la colecta y en la coordinación del envío, convirtiendo la emergencia en una muestra de solidaridad entre comunidades.

Los Centros de Acopio en Mérida estarán abiertos hasta el martes 30 de junio. El miércoles se estarán transportando vía terrestre a la Ciudad de México. Para de ahí partir a su destino final: el pueblo de Venezuela.

“También hay otro centro de acopio en el Club Campestre que está haciendo la Sociedad Civil, nos estamos coordinando también con ellos para que juntos enviemos todo lo que se junte aquí en Mérida. Tenemos una gran comunidad de venezolanos que vive en nuestra ciudad y pues Mérida siempre ha sido una ciudad solidaria, una ciudad que acompaña y hoy estamos acompañando a nuestros hermanos venezolanos que sufrieron terribles pérdidas. Es triste lo que vemos en las noticias, pero no están solos, cuentan con el cariño, con el amor del pueblo mexicano y del pueblo de Mérida que hoy está trayendo aquí sus donativos”, explicó Cecilia Patrón, alcaldesa de Mérida.

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