Yucatán da paso histórico: avalan reforma sobre aborto tras presión judicial

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El Congreso de Yucatán aprobó este lunes, por unanimidad y bajo presión judicial, la reforma a su Constitución local para alinearse con una sentencia de la Suprema Corte en materia de aborto. Todas las bancadas, incluido el Partido Acción Nacional, votaron a favor, luego de que la propia Corte amenazó con imponer multas de hasta 269 mil pesos a cada legislador que no acatara la instrucción.

La decisión reavivó el debate sobre si la SCJN puede ordenarle a un congreso no solo qué legislar, sino en qué sentido hacerlo. Para sus defensores, la Corte actuó dentro de sus facultades; para los críticos, entre ellos constitucionalistas y más de mil 200 organizaciones civiles que publicaron hoy un desplegado al gobernador Díaz Mena, excedió sus atribuciones.

“No se está invadiendo ninguna facultad, ninguna competencia, la constitución federal es muy clara, las leyes que emanan de la constitución y que regulan el trabajo de los poderes, en este caso, el ejecutivo, el legislativo y el judicial en sus tres niveles que vienen siendo el nivel federal, el nivel local y el nivel municipal, claro en esta jerarquía lo que hace es: si este no cumple, hay que irnos con el siguiente de mayor jerarquía para exponerle el incumplimiento del que está en un menor nivel, entonces no está invadiendo ninguna competencia ni ninguna facultad solamente le está diciendo al congreso tienes que modificar tu normativa para que ésta esté acorde con la constitución federal”. Amelia Ojeda, abogada

Yucatán se suma a estados que permiten el aborto. Foto: Cuartoscuro

¿Cómo aplica la Reforma?

Con la reforma, el artículo primero de la Constitución de Yucatán mantiene el reconocimiento al derecho a la vida, pero elimina la frase “desde la fecundación”, alineándose con el Código Penal local que desde 2025 ya permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas.

La sesión, sin embargo, se realizó sin debate en el pleno, sin que el dictamen fuera hecho público y sin que ningún legislador aceptara hablar del tema.

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