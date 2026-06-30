Desde África, el polvo del Sahara llega a Yucatán

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Parte del desierto más grande del planeta recorre miles de kilómetros sobre el océano Atlántico para terminar pintando de rojo los atardeceres de Yucatán. Es el polvo del Sahara que ya llegó al sureste mexicano.

Se trata de un fenómeno que se origina a más de 7 mil kilómetros de distancia, y ya se observa en el cielo de Mérida.

“Cielo brumoso y atardeceres espectaculares, generalmente ambiente opaco, blanquecino o grisáceo y produce atardeceres con tonalidades rojizas o anaranjadas muy intensos. Desde luego, también disminuyen las lluvias, esto porque el aire extremadamente seco inhibe la formación de nubosidad, lo que provoca una disminución temporal en la probabilidad de las lluvias”

Manuel Mora / meteorólogo

El polvo del Sahara son pequeñas partículas de arena llamadas iberulitus, de 0.1 milímetros de diámetro que viajan desde el desierto en África, levantado por los vientos alisios, sobre el océano Atlántico, Mar Caribe, Golfo de México y llegan hasta el océano Pacífico.

Además de regalarnos cielos espectaculares, este fenómeno puede reducir la formación de lluvias y causar molestias a personas con asma, alergias u otros problemas respiratorios.

Ante este fenómeno, Protección Civil recomienda mantenerse bien hidratado y, en caso de notar bruma o disminución de la visibilidad, reducir las actividades al aire libre, especialmente después de las 3 de la tarde.

La población, en varios puntos de Yucatán, ya disfruta de esas tardes.

“Se ve como medio rojizo al cielo, entonces eso es la causa del polvo de Sahara, eso lo hace, es lo que nosotros a veces desconocemos y es muy bonito que uno llega a saber, aprender eso”

Miguel Can / meteorólogo

En tanto que las principales zonas donde se espera mayor concentración son el oriente del estado, como Tizimín y Valladolid.

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