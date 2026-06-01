Alerta en Yucatán: Segey suspende clases lunes y martes en todo el estado por intensas lluvias
Las intensas lluvias que han azotado a Yucatán en los últimos días obligaron a las autoridades educativas a suspender clases en todo el estado.
La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado (Segey), en coordinación con Protección Civil, informó que este lunes 1 de junio no habrá actividades en el turno vespertino, mientras que el martes 2 de junio se cancelan las clases en ambos turnos para todas las escuelas públicas y privadas, desde nivel inicial hasta superior.
La medida busca proteger a estudiantes, docentes, personal administrativo y familias ante las afectaciones provocadas por las precipitaciones extraordinarias registradas en Mérida y diversos municipios.
Las autoridades exhortaron a la población a evitar traslados innecesarios, mantenerse informada a través de canales oficiales y seguir las recomendaciones de Protección Civil mientras continúan las condiciones de mal tiempo en la entidad.
Segey indicó que cualquier cambio o actualización para el resto de la semana será comunicado oportunamente.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.