Alumnas dejan secundaria en Yucatán y reciben atención psicológica por acoso

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En Mérida, Yucatán, la denuncia contra un profesor de computación de la Secundaria Número 38 “Serapio Rendón” sigue generando preocupación entre madres y padres de familia.

Una de las madres de las alumnas afectadas asegura que su hija, de 13 años, tuvo que abandonar la escuela tras señalar presuntos actos de acoso ocurridos dentro del plantel.

De acuerdo con su testimonio, actualmente la menor recibe atención psicológica y enfrenta problemas de ansiedad, depresión y alteraciones del sueño.

“La verdad, ha sido un cambio drástico, mi hija sufre de depresión, de ansiedad, tiene que estar yendo al psicólogo, yo he estado yendo al psicólogo, a veces me da miedo salir; entre fiscalía, hospitales, demandas, el que mi hija declare, el que le pregunten una y otra vez, es muy difícil para ella recordar todo eso”

Yamile Cimé / madre de víctima

La Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (Segey) informó a los padres que el docente señalado fue separado de sus funciones mientras se realizan las investigaciones, a la vez que activó los protocolos de atención y dio seguimiento inmediato al caso.

Según la entrevistada, previamente varias alumnas habían expresado inquietudes ante autoridades escolares, a la vez que afirmó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía y exige que las autoridades esclarezcan los hechos.

“Justicia para mi hija, justicia para todas esas niñas que sufrieron de acoso, sufrieron de abuso, que las autoridades de verdad pongan un poquito más de vigilancia en todo, en todos los aspectos, que agilicen todo el proceso”

Yamile Cimé / madre de víctima

Hasta el momento, continúan las diligencias ministeriales y los procesos administrativos relacionados con el caso.

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