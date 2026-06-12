Mosquitos invaden Yucatán; lluvias disparan su proliferación

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Foto: Kattia Espinosa

Las recientes lluvias registradas en Yucatán provocaron una fuerte proliferación de mosquitos en Mérida y municipios cercanos, donde habitantes reportan enjambres y constantes picaduras en viviendas, parques y espacios públicos.

Especialistas señalan que las precipitaciones dejaron numerosos cuerpos de agua y zonas inundadas que se convierten en criaderos ideales para distintas especies de moscos. Entre ellas destaca el Psorophora ferox, una especie agresiva cuya presencia aumentó tras las lluvias de los últimos días.

Aunque las autoridades sanitarias reportan una reducción de casos de dengue en comparación con el año pasado, mantienen activos los operativos de fumigación y las campañas de prevención ante el inicio de la temporada de lluvias.

“Uno de los problemas que más afectan nuestra población es e tema del dengue y las enfermedades transmitidas por vectores, principalmente mosquitos qué son zika y chikunguya, esto ha cambiado por instrucciones de nuestro gobernador, hemos reforzado las acciones no solamente en el componente de fumigacion y aumento de parque vehícular con más de 40 vehículos que están haciendo fumigacion masiva en todo el estado, después de muchos años no se hacía, sin embargo también hemos incorporado otro tipo de acciones como es la tecnología de mosquitos buenos con Wolvakia qué eso permite disminuir la capacidad de transmisión entre las enfermedades por parte de los mosquitos, no reduce la población sino sustituye esta población al incorporar esta bacteria en su componente genético y entonces poder evitar esta transmisión de las enfermedades”. Miguel Alcocer, secretario de Salud de Yucatán

La Secretaría de Salud de Yucatán recomienda eliminar recipientes que acumulen agua, mantener limpios patios y azoteas, utilizar repelente y permitir el acceso de brigadas de control larvario cuando acudan a las colonias.

Mientras continúen las lluvias, las autoridades prevén que la presencia de mosquitos siga aumentando en varias zonas del estado.

“Pues nosotros, bastante, bastante ahorita no creo que solamente aquí, ahorita todo el poblado porque por la misma lluvia se estanca el agua en las esquinas y ahí brotan los moscos y sí bastante afecta”, Marcos Baas, sondeo.

Bajo la coordinación del Gobierno estatal, actualmente operan 40 unidades fumigadoras que ya recorrieron 75 municipios, cubriendo más de 42 mil hectáreas de territorio yucateco para mantener a raya al dengue, zika y chikungunya.

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