La barrera verde que nació tras el paso del huracán Gilberto

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Hace casi cuatro décadas, el huracán Gilberto arrasó con la comunidad costera de Chabihau, en Yucatán. Pero de aquella tragedia surgió una idea que hoy se ha convertido en una de las principales defensas naturales de la comunidad: la restauración del manglar

Restauración de manglares fortalece la protección costera

Pobladores y voluntarios han dedicado años a recuperar este ecosistema costero, considerado una barrera natural frente a tormentas y huracanes.

Naida Cruz – Restauradora de Manglar mencionó:

“Nosotros lo plantamos de dos maneras. Una, que es la plantación directa, y la otra, que es lo que es la trasplantación. El trasplante, ¿cómo se hace? Buscamos el árbol adecuado o la mata adecuada del mangle. Seleccionamos la semilla porque no se puede bajar cualquiera. Buscamos la buena, la que está a sazón. Y en una bolsa para plantas ya procesamos lo que es el sustrato. Y de ahí ponemos lo que son las semillas del mangle. Y esperamos un tiempo adecuado cuando ya tengan su tamaño adecuado de ya germinado. Lo llevamos al lugar que vamos a reforestar. Esa es la plantación, es la plantación de este trasplante. La plantación directa, pues, lo mismo, buscamos la mejor semilla. La llevamos al lugar donde la vamos a plantar. Y los ponemos directo. Y ya cuando esperamos a que germine”

El trabajo puede tardar meses antes de que cada planta alcance el tamaño adecuado para ser llevada a las zonas de restauración.

Manglares ayudan a conservar especies y ecosistemas

El manglar no solo protege a la costa, también ayuda a recuperar la vida silvestre y fortalecer el equilibrio ambiental de la región.

“Es muy importante porque da oxígeno. Sobre todo da oxígeno y hace que las aves, los peces, hay camarón, hay jaiba, hay lisa, hay robalo, hay muchas especies de aves, flamencos. Todo eso es muy importante, el mangle” refirió el restaurador de manglares Jesús Méndez.

Los manglares funcionan como refugio para aves, peces, crustáceos y otras especies que dependen de estos ecosistemas para sobrevivir.

Manglares, una defensa natural ante huracanes

Además, ayudan a reducir la fuerza del viento, las marejadas y el impacto de fenómenos meteorológicos extremos.

“Como población, nos ayuda a que le dé vista a la comunidad, le da oxígeno a toda la comunidad, protege de los huracanes. Es muy importante el mangle y muy importante que no lo debemos desbastar; al contrario, hay que sembrar más mangle, hay que reforestar más y hacer más encierros de esos tipos para que se pueda hacer la reforestación.” asintió el restaurador Mendez.

Chabihau mantiene viva una iniciativa ambiental

A más de 30 años del paso de Gilberto, los habitantes de Chabihau continúan sembrando manglar con la esperanza de proteger a las nuevas generaciones.

Una labor silenciosa que demuestra cómo la naturaleza puede convertirse en una de las mejores aliadas frente a los desafíos del clima.

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