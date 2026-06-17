Silueta semejante a la Virgen de Guadalupe desata ola de fe en Sotuta, Yucatán

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En una pequeña comunidad de Yucatán, una silueta en la pared de una vivienda está generando asombro, oraciones y hasta peregrinaciones espontáneas. La historia ocurre en Tibolón, comisaría del municipio de Sotuta.

Según la propietaria de la vivienda, Gloria Can, una figura con aparente semejanza a la Virgen de Guadalupe apareció repentinamente en una pared del interior de su casa.

“Alegría porque siempre que entraba la baño, le pedía mucho a la virgen que me dé su bendición, que salga de esta enfermedad, pues si me la dio, me la dio la virgencita”

Gloria Moo / propietaria de la casa donde apareció la silueta

La noticia rápidamente se difundió entre los habitantes de la comunidad y comenzó a atraer visitantes de localidades cercanas. Algunos creyentes han llevado flores, veladoras y velas, mientras otros realizan oraciones frente a la imagen, convencidos de que se trata de una señal divina.

Debajo de la silueta, incluso fue colocado un mensaje de agradecimiento a la Virgen de Guadalupe por los favores recibidos, reforzando el ambiente de devoción que se vive en el lugar.

“Es un milagro que la virgen se haya presentado acá en este lugar”

Oscar Can / vecino de la localidad

“Yo creo que es una bendición, que la virgencita nos protege, aunque muchos nos estén diciendo cosas, pero cada quien con su fe, cada quien sabe lo que hace y lo que dice”

Géner Can / vecino de la localidad

Mientras algunos habitantes consideran el hecho un auténtico milagro, otros lo interpretan como una expresión de la profunda fe católica que caracteriza a muchas comunidades del interior del estado.

Lo cierto, es que la vivienda se ha convertido en un punto de interés para curiosos y creyentes que buscan observar de cerca la misteriosa figura.

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