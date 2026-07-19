El Museo del Puuc abre sus puertas con tesoros inéditos de la cultura maya, nunca antes vistos en Kabah

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Museo Arqueológico Puuc exhibe piezas mayas nunca vistas. Fotos: Kattia Espinosa

El Museo Arqueológico del Puuc, ubicado en la zona arqueológica de Kabah, Yucatán, abrió sus puertas con una colección de más de 360 piezas arqueológicas, muchas de ellas exhibidas por primera vez. El nuevo recinto busca acercar a visitantes nacionales y extranjeros al legado histórico de la región Puuc, considerada una de las más importantes del mundo maya.

La Ruta Puuc, uno de los corredores arqueológicos más representativos de Yucatán, incorpora un nuevo espacio dedicado a la conservación y difusión del patrimonio con la inauguración del Museo Arqueológico del Puuc, ubicado en la zona arqueológica de Kabah.

El recinto reúne más de 360 objetos arqueológicos recuperados durante décadas de investigaciones realizadas en el sur del estado. La colección incluye esculturas, cerámica, herramientas de obsidiana, piezas de jade, objetos metálicos y otros vestigios que permiten conocer la evolución política, social y artística de las antiguas ciudades mayas.

Una parte importante de las piezas será presentada al público por primera vez, con materiales que abarcan un periodo que va aproximadamente del 700 a. C. al 1000 d. C.

¿Qué podrán ver los visitantes en el Museo Arqueológico del Puuc?

El museo fue diseñado con cuatro salas de exhibición, cuya distribución retoma el simbolismo de los cuatro puntos cardinales, inspirado en el Cuadrángulo de las Monjas de Uxmal, uno de los conjuntos arquitectónicos más representativos del estilo Puuc.

Entre las piezas más destacadas se encuentran representaciones de gobernantes mayas y objetos relacionados con la historia de Uxmal, considerada una de las ciudades más importantes de esta región arqueológica.

El director de la Zona Arqueológica de Uxmal y coordinador de la Ruta Puuc, José Huchim, explicó que uno de los principales atractivos del recinto es la posibilidad de conocer personajes clave de la historia política de la antigua ciudad.

“Entre las piezas que se destacan aquí está la representación del Señor Chaac de Uxmal, la Estela 14, donde aparece este gobernante, edificador del último periodo de Uxmal.”

El especialista también destacó un pectoral elaborado sobre hueso con inscripciones vinculadas a Sacnicté, un gobernante previo al Señor Chaac.

“Tenemos esta pieza bellísima que es un pectoral con un hueso donde vemos el nombre de un gobernante anterior al Señor Chaac… fechado hacia el año 210 d. C.”

La Ruta Puuc revela una historia más antigua de lo que se creía

La directora de la Zona Arqueológica de Kabah, Lourdes Toscano, señaló que las investigaciones más recientes han modificado la cronología conocida sobre la ocupación de la región.

Explicó que durante muchos años se consideró que las ciudades del área Puuc comenzaron a desarrollarse alrededor del año 750 d. C.; sin embargo, los hallazgos arqueológicos muestran un origen mucho más temprano.

“Los descubrimientos de los últimos años han dicho que no; la zona Puuc comenzó desde el 700 a. C., con ciudades consolidadas que implican ya una organización social y política muy avanzada.”

La arqueóloga destacó que el museo fortalecerá el conocimiento que visitantes y estudiantes tienen sobre esta región, tradicionalmente incluida en los recorridos escolares de Yucatán.

La Estela Dual, una de las grandes protagonistas del museo

Entre las piezas más esperadas por especialistas y visitantes destaca la Estela Dual o Estela 18, descubierta en Uxmal y considerada una de las esculturas mayas más relevantes encontradas en años recientes.

El recinto también alberga materiales recuperados durante proyectos de investigación y labores de salvamento arqueológico desarrolladas en diversas ciudades de la Ruta Puuc, como Kabah, Sayil, Labná y Uxmal.

Un espacio para preservar el patrimonio maya

La construcción del Museo Arqueológico del Puuc forma parte de los proyectos impulsados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para fortalecer la conservación, investigación y difusión del patrimonio cultural del área Puuc, región inscrita como Patrimonio Mundial por la UNESCO.

Además de su exposición permanente, el museo busca convertirse en un punto de encuentro para la divulgación científica, la investigación arqueológica y la promoción de una de las expresiones culturales más importantes de Mesoamérica.

Con esta apertura, Yucatán amplía su oferta cultural y ofrece a visitantes nacionales e internacionales una nueva oportunidad para conocer el desarrollo, la cosmovisión y el legado de la civilización maya.

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