Joven yucateco, de 17 años, representará a México en dos olimpiadas internacionales de Física

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Mientras muchos jóvenes de su edad aún definen su futuro académico, Fabricio Guillermo Echeverría Moreno ya se alista para portar los colores de México en dos de las competencias de Física más importantes de Iberoamérica y Centroamérica.



A sus 17 años, el estudiante de la Preparatoria 1 de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) vive un momento que parecía lejano. En los próximos meses realizará su primer viaje al extranjero para demostrar que el talento científico mexicano puede competir al más alto nivel internacional.

Aunque el camino no fue fácil.

“Es la segunda vez que participo, la primera vez llegué hasta la estatal y de ahí no pude hacer los selectivos de la preselección. Y sí fue un fuerte golpe”. Fabricio Echeverría, alumno Prepa 1 UADY.

Lejos de abandonar su sueño, decidió convertir la decepción en combustible para seguir adelante. Horas de estudio, entrenamientos constantes y la resolución de complejos desafíos científicos lo llevaron a posicionarse entre los mejores estudiantes de Física del país.

Fabricio Guillermo Echeverría Moreno. Foto: Uno TV

“Pues es un honor para mí representar a México en estas olimpiadas científicas. Y pues es una muestra de que México sí tiene talento, tiene potencial para destacar, no solo en áreas científicas sino también en deportivas o en muchas actividades.” Fabricio Echeverría, alumno Prepa 1 UADY.

Quienes han acompañado su formación destacan su disciplina, pasión por el conocimiento y su disposición para ayudar a otros.

“Le gusta mucho estudiar la Física, pero no lo ve como una obligación, sino que es algo que lo apasiona”. David González, profesor de Fabricio

Detrás de cada medalla y cada clasificación, hay largas jornadas de preparación, presión y exigencia intelectual. Pero la historia de Fabricio demuestra que el éxito en la ciencia no depende únicamente del talento, sino también de la perseverancia.

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