Estudiantes de la UADY ganan competencia internacional de ingeniería espacial; superan a Oxford y Cambridge

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15 estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY) hicieron historia al convertirse en el primer equipo de Latinoamérica en ganar la MACH-26 Launch Competition, una competencia internacional de ingeniería aeroespacial realizada en Glasgow, Escocia. El triunfo los colocó por encima de universidades como Cambridge, Oxford y Belfast.

El equipo Ka’an Astra obtuvo el primer lugar tras desarrollar un proyecto de ingeniería espacial durante tres años. La competencia reunió a universidades de distintos países y puso a prueba el diseño, construcción y lanzamiento de un cohete con tecnología desarrollada por los propios estudiantes.

Estudiantes de Yucatán ganan competencia espacial en Escocia

El equipo estuvo integrado por alumnos de Ingeniería Física, Mecatrónica, Energías Renovables e Ingeniería en Software de la UADY. Su misión consistió en diseñar, fabricar y lanzar un cohete equipado con un CanSat, un satélite miniaturizado capaz de recopilar información atmosférica durante el vuelo.

Como parte del desafío, el sistema también debía proteger un huevo durante el descenso, una prueba utilizada para evaluar el desempeño del diseño y la seguridad del aterrizaje. El proyecto cumplió con todos los objetivos establecidos por la competencia.

Manuel Córdoba, estudiante de Ingeniería Física, recordó que el equipo comenzó a creer en la victoria conforme avanzaba la competencia. Contó que el momento de escuchar el nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán como ganador fue inesperado y que tardaron en asimilar el resultado.

Ka’an Astra llevó tres años de trabajo para alcanzar el primer lugar

El profesor René Quijano, de la Facultad de Ingeniería, destacó que detrás del triunfo hubo años de preparación, sacrificio y trabajo en equipo. Explicó que los estudiantes organizaron rifas, ventas y buscaron apoyos para reunir los recursos necesarios y competir en el extranjero.

Añadió que el grupo no se conformó con participaciones anteriores y volvió a competir hasta alcanzar el primer lugar. Mientras algunos integrantes están por concluir sus estudios, Ka’an Astra ya trabaja en la formación de nuevas generaciones para representar a México en futuras competencias internacionales de ingeniería aeroespacial.

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