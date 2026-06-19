Convierte sargazo y plástico en filtros para limpiar agua en Yucatán

GENERANDO AUDIO...

Mientras toneladas de sargazo y residuos de plástico PET se acumulan cada año, científicos mexicanos trabajan en una alternativa que podría ayudar a combatir la contaminación del agua en Yucatán. Investigadores de la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Yucatán desarrollan membranas capaces de absorber contaminantes presentes en cuerpos de agua.

La innovación busca atender uno de los principales retos ambientales de la región: la protección de acuíferos y cenotes, considerados parte de uno de los sistemas de agua subterránea más importantes de América Latina.

Membranas con sargazo y plástico para absorber contaminantes

El proyecto consiste en la elaboración de membranas de filtración fabricadas con botellas PET recicladas, sargazo y residuos orgánicos. A diferencia de otros filtros convencionales, estos materiales no solo retienen partículas, sino que también pueden absorber sustancias contaminantes.

De acuerdo con Irving González, coordinador del proyecto, la intención es desarrollar membranas más activas mediante el uso de biomasa que normalmente termina como desecho, como residuos cítricos y sargazo.

Los investigadores explicaron que el material desarrollado tiene propiedades absorbentes que podrían utilizarse para remover diversos contaminantes presentes en el agua.

Buscan eliminar microplásticos, metales y pesticidas

El equipo trabaja en tecnologías capaces de retener microplásticos, metales pesados, tintes industriales e incluso restos de medicamentos.

Maricarmen Chan, alumna de la Maestría en Ciencias Químicas y Bioquímicas, detalló que una de las membranas utiliza pectina obtenida de residuos cítricos y está funcionalizada con óxido de cobre.

La investigación también contempla materiales diseñados para capturar sustancias peligrosas mediante procesos de absorción e intercambio iónico.

Tecnología para proteger cenotes y acuíferos

Martha González, estudiante de la misma maestría, explicó que algunas membranas están diseñadas para intercambiar iones con metales pesados como el cadmio y el plomo, contaminantes que han sido registrados en zonas como cenotes y fuentes de agua en contacto con la población.

Con este desarrollo, los científicos buscan revalorizar residuos que normalmente son desechados y convertirlos en herramientas para la remediación ambiental.

La tecnología continúa en desarrollo y tiene como objetivo contribuir a la protección de los cenotes y acuíferos de Yucatán, frente a los desafíos que representa la contaminación del agua.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.