Denuncian intento de apropiación de playa pública en Yucatán; autoridades clausuran

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Foto: Especial

En Chuburná Puerto, habitantes y turistas denunciaron que un hombre de origen extranjero instaló palapas en la playa sin contar, presuntamente, con permisos o concesión federal y comenzó a cobrar por utilizar las áreas de sombra, además de impedir el paso a quienes no pagaban.

El caso ocurre apenas días después de la clausura de un proyecto inmobiliario en las dunas de Chuburná por presuntas afectaciones ambientales, reavivando el debate sobre la presión que enfrentan las costas de Yucatán por desarrollos irregulares, ocupaciones de la zona federal y conflictos por el acceso a las playas.

Autoridades colocaron sellos de clausura en palapas instaladas de manera irregular en la zona de Chuburná Puerto. La medida busca frenar la ocupación ilegal de espacios y proteger esta zona costera de Yucatán.

“Pues está mal porque las playas son libres para la gente mexicana y todo, entonces viene mucha extranjera a apropiarse de sus playas, por ejemplo, ahí hay gente que hasta cerró con muros de su casa hacia la playa”

Marco Pérez / turista

“Obvio, obvio, está mal porque, pues, están cobrando algo que no deben cobrar”

María Gamboa / vecina de la localidad

“Las playas son libres para venga, acceda, disfrute del mar y no tengamos que estar pagando como yucatecos, son nuestras playas”

Ana Euan / turista

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