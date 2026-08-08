Mientras unos destruyen las Dunas, ellas dedican su vida a reconstruirlas

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Mujeres de Yucatán enfrentan la erosión restaurando dunas Foto: Kattia Espinosa

En las costas de Yucatán, donde el avance del mar, la erosión y los proyectos inmobiliarios han puesto en riesgo los ecosistemas costeros, un grupo de mujeres decidió hacer algo extraordinario.

Se llaman “Lirios del Mar” y todos los días trabajan para restaurar las dunas costeras, la primera barrera natural que protege a las comunidades frente a huracanes y tormentas.

Mujeres protegen las dunas costeras de Yucatán

“Lirio de Mar, ahorita somos un equipo de cuatro mujeres trabajando para tratar de mantener el bienestar de nuestro puerto y proteger las dunas. Nosotros ahorita estamos en un proyecto limitando el área de lo que es el playón para proteger las dunas” refirió: Rosario Puc, Colectivo ‘Lirios del Mar’.

Sin maquinaria, sin grandes presupuestos y con el conocimiento de su propio territorio, estas mujeres están demostrando que la defensa del medio ambiente también se construye desde la comunidad.

La misma comunidad que hace unas semanas estaba envuelta en polémica por el proyecto inmobiliario “Las Dunas”, que arrasó con vegetación en aproximadamente 1.3 hectáreas, donde anidaban ejemplares de especies protegidas por la NOM-059-SEMARNAT, entre ellas algodón silvestre, la biznaga cabeza de gato, la iguana rayada, la matraca yucateca y el colibrí tijereta.

“Nos da mucha tristeza”: Lirios del Mar

Sandra Lara , Colectivo ‘Lirios del Mar’ dijo:

“Pues es una tristeza, ahora sí que hay una desolación, en tan poco tiempo, el tiempo pues no se gana y en tan poco tiempo pues se destruyó una grande parte y nos da mucha tristeza porque pues es una grande parte. Mientras nosotros estamos reforestando creo que también lo hacemos por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestra comunidad y bueno pues seguimos”

Su historia representa una poderosa imagen de liderazgo femenino, resiliencia y acción climática en una región donde el futuro de las costas depende, en buena medida, de la conservación de estos ecosistemas.

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