Tras casi un día de afectaciones, reabren el Periférico Sur de Mérida

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Periférico Sur de Mérida. Foto: Kattia Espinosa

Luego de permanecer bloqueado durante casi 22 horas, el Periférico Sur de Mérida volvió a operar con normalidad la mañana de este viernes, tras concluir la protesta encabezada por un grupo de personas desalojadas de un predio estatal.

Miles de automovilistas fueron afectados

La manifestación mantuvo cerrados ambos carriles en el kilómetro 6, a la altura del puente de la avenida 86, lo que provocó severas complicaciones para miles de automovilistas que utilizan diariamente esta importante vía de la capital yucateca.

Poco antes del amanecer, los manifestantes retiraron el bloqueo y las autoridades comenzaron las labores para restablecer la circulación.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que tanto los carriles principales como las laterales ya se encuentran abiertos al tránsito vehicular.

Las autoridades recomendaron conducir con precaución y respetar las indicaciones del personal vial para evitar incidentes mientras el flujo vehicular se normaliza por completo.

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